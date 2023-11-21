EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Süregelen nasıl yazılır? Süregelen ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Süregelen nasıl yazılır? Süregelen ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

19.11.2023 19:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sözcük haznesi çeşitliliği ile en zengin diller arasında yer alır. Bu nedenle pek çok sözcüğün yazılışı bilinmeyebilir. Yazılışı en çok merak edilen ve hata yapılan sözcükler ise birleşik sözcüklerdir. Süregelen gibi birleşik sözcüklerin, ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği çok fazla kafa karıştırır. Süregelen gibi kelimelerin nasıl yazılacağına TDK karar verir. Peki süregelen nasıl yazılır? TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik sözcükler, iki veya daha fazla sözcüğün birleşmesiyle yeni bir sözcük olarak tanımlanır. Buna göre, kelime farklı bir anlam kazanır ve tek bir kavramı ifade eder. Birleşik kelimeler, belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiiller bir araya gelmesiyle yeni bir anlam oluşturmalarıyla diğer kelime gruplarından ayrılır. Günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan bu tür kelimelerin yazımında sıklıkla hata yapılır. Özellikle internet ortamında yazılan birçok yanlış kelime bu oranın yükselmesinde çok büyük bir faktördür. Süregelen kelimesi de en çok hatalı yazılan kelimelerin arasında bulunur.

Sizler de nasıl yazılır? Sizler de nasıl yazılır?

Süregelen nasıl yazılır?

Türkçede bulunan diğer birleşik sözcüklerde olduğu gibi süregelen yazımı da merak edilen sözcükler arasındadır. Süregelen TDK sözlüklerine göre ‘öteden beri aynı şekilde süren, aynı şekilde olan, sürüp gelmekte olan’ anlamlarına gelir. Benzer birleşik sözcüklerde olduğu gibi bu sözcüğün yazılışında da yapılan hata süre gelen biçiminde ayrı yazılmasıdır. Kelimenin doğru yazılışı merak edenler, TDK kaynaklarındaki doğru kullanım biçiminin ‘süregelen’ şeklinde olduğunu görürler.

Sezaryen nasıl yazılır? Sezaryen nasıl yazılır?

Süregelen ayrı mı yazılır?

Süregelen sözcüğü pek çok alanda sıklıkla görülen bir kelimedir. Bu sebeple doğru bir şekilde yazılması ve anlam kaybına uğramaması oldukça önemlidir. Bu tür kelimelerin doğru yazılış biçimleri görüntü olarak da kolayca akılda tutulabilir. Bu sayede nasıl yazılması gerektiği daha kolay hatırlanır. Süregelen yazımını merak edenler süregelen bitişik mi yazılır sorusunun cevabını merak ederler. Bu bağlamda süregelen doğru yazılışı aşağıdaki gibi olmalıdır:

  • Süregelen (Doğru kullanım)
  • Süre gelen (Yanlış kullanım)
Semizotu nasıl yazılır? Semizotu nasıl yazılır?


Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...
ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır tdk
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

Gram altın için kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: "Ona göre hazırlığınızı yapın"

Gram altın için kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: "Ona göre hazırlığınızı yapın"

'Şu anda kritik saatlerdeyiz' deyip duyurdu: 'İsrail yeşil ışık yaktı'

'Şu anda kritik saatlerdeyiz' deyip duyurdu: 'İsrail yeşil ışık yaktı'

Seda Sayan ablası Nursel Sayan'a estetik yaptırdı! Son halini gören şoke oldu

Seda Sayan ablası Nursel Sayan'a estetik yaptırdı! Son halini gören şoke oldu

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.