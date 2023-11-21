Süregelen nasıl yazılır? Süregelen ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik sözcükler, iki veya daha fazla sözcüğün birleşmesiyle yeni bir sözcük olarak tanımlanır. Buna göre, kelime farklı bir anlam kazanır ve tek bir kavramı ifade eder. Birleşik kelimeler, belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiiller bir araya gelmesiyle yeni bir anlam oluşturmalarıyla diğer kelime gruplarından ayrılır. Günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan bu tür kelimelerin yazımında sıklıkla hata yapılır. Özellikle internet ortamında yazılan birçok yanlış kelime bu oranın yükselmesinde çok büyük bir faktördür. Süregelen kelimesi de en çok hatalı yazılan kelimelerin arasında bulunur.

Süregelen nasıl yazılır?

Türkçede bulunan diğer birleşik sözcüklerde olduğu gibi süregelen yazımı da merak edilen sözcükler arasındadır. Süregelen TDK sözlüklerine göre ‘öteden beri aynı şekilde süren, aynı şekilde olan, sürüp gelmekte olan’ anlamlarına gelir. Benzer birleşik sözcüklerde olduğu gibi bu sözcüğün yazılışında da yapılan hata süre gelen biçiminde ayrı yazılmasıdır. Kelimenin doğru yazılışı merak edenler, TDK kaynaklarındaki doğru kullanım biçiminin ‘süregelen’ şeklinde olduğunu görürler.

Süregelen ayrı mı yazılır?

Süregelen sözcüğü pek çok alanda sıklıkla görülen bir kelimedir. Bu sebeple doğru bir şekilde yazılması ve anlam kaybına uğramaması oldukça önemlidir. Bu tür kelimelerin doğru yazılış biçimleri görüntü olarak da kolayca akılda tutulabilir. Bu sayede nasıl yazılması gerektiği daha kolay hatırlanır. Süregelen yazımını merak edenler süregelen bitişik mi yazılır sorusunun cevabını merak ederler. Bu bağlamda süregelen doğru yazılışı aşağıdaki gibi olmalıdır:

Süregelen (Doğru kullanım)

Süre gelen (Yanlış kullanım)







