Namık Kemal Üniversitesi ile Oto Experim arasında iş garantili protokol

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- OTOMOTİV sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Oto Experim firması, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile protokol imzalayarak, Çorlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak bölümde, ekspertiz alanında iş garantili deneyimli ve yetkili eleman yetiştirilecek.

Protokol imza törenine Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Oto Experim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdullah Yinanç, Çorlu Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi ve proje sahibi Samet Nalbant, şirket yetkilileri ve öğretim görevlileri katıldı.

'HİZMET KALİTESİ ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK'

Oto Experim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, protokol hakkında bilgi vererek, "Ülke genelinde 2019 yılında 5 milyon seviyesinde ikinci el araç satışı gerçekleşti. Bu adete ekspertiz raporu olarak 2 milyonun üzerinde ekspertiz raporu düzenleyerek hizmet verildi. Bugün Oto Experim olarak 15 şubemizi 2020 yılında 50 şube hedefiyle planlarımızı yaptık. Bu noktada personel açığımızı nitelikli eleman açısından Namık Kemal Üniversitesi'nde açtığımız bölümde yetişen öğrencilerimize istihdam garantisi vererek çözmeyi planlıyoruz. Bugün imzaladığımız protokol ile buradaki mezun olan öğrencilerimize istihdam görüntüsü vererek tüm şubelerimize yerleştirmelerini yapıp hizmet kalitemizi üst seviyeye taşıyacağız" dedi.

Çorlu Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi ve proje sahibi Samet Nalbant, Çorlu Meslek Yüksekokulu olarak Oto Experim'e destekleyici olarak Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte bir proje yürüttüklerini söyledi. Nalbant, "Namık Kemal Üniversitesi olarak bu noktada kendi atölyemizi de aynı imkanlarla donattık. Öğrencilerimizi bu imkanlarla derslerimizin içeriğini güncel teknolojik donanımlarla entegre etmeyi sağladık. Bu bağlamda da bugün yapmış olduğumuz protokol ve ardından da konferansımız vesilesi ile bölümümüzün öğrencilerini istedikleri yerlerdeki Oto Experim bayilerine bu kapsamda öğrenci gönderimi 3+1 eğitimlerini, istedikleri şubede eğitimlerini tamamlayıp mezuniyetlerinde onlara iş garantilerini sağlamayı planlıyoruz. Bu bağlamda da kendilerine katkılarından dolayı Orhan Bey'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMSEDİK'

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "Yine Oto Experim firması ile motor bölümündeki öğrencilerimiz ile ilgili olarak 3+1 neticesinde bir protokol imzaladık. Teorik eğitimlerini almış öğrenci kardeşlerimiz bir dönem boyunca stajlarını işletmelerde yapmış olacak. Tabi Oto Experim biliyorsunuz, Türkiye'de ekspertiz, özellikle ikinci otolarda 2000'lerden sonra büyük bir patlama yapmış bir sektör haline geldi. Bununla ilgili olarak da tabi kalifiye burada yetişen eleman azlığı var. Bu açığı kapatacak bir protokol bu. Öğrencilerimizin, öğrencilik esnasında teorik aldıkları eğitimin neticesinde yine Oto Experim firması ile bu protokol kapsamında eğitimlerini staj imkanlarını sahada görmüş olacaklar. Buradan yetişmiş olan arkadaşlarımız bu eğitimi aldıktan sonra belki de ileride yine devletin çeşitli yatırımları, teşvikleri ile KOSGEB'den olabilir, belki kendi iş yerlerini açacaklar ve buradaki açığı kapatacak bir istihdama sahip olacak öğrencilerimizi yetiştirmiş olacak. Bu nedenle çok önemsedik, Çorlu Meslek Yüksekokulu ve Oto Experim firması ile bir imza töreninde bulunduk. Hayırlara vesile olsun inşallah" diye konuştu.

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