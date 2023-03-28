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Nane yağının faydaları nelerdir? Nane yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır?

27.03.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nane yalnızca yemeklerde değil haricinde birçok alanda kullanılır. Bu kullanılan alanlardan bir tanesi de nane yağıdır. Naneden elde edilerek üretilen nane yağının sağlık başta olmak üzere birçok alanda faydası vardır. Nane yağı başta mide rahatsızlıkları, bağırsak sorunları, soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geldiği bilinir. Ağız ve diş sağlığında da oldukça etkili olan nane yağı gargara olarak kullanılabilir. Nane yapraklarından elde edilen nane yağının faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Nane yağının faydaları nelerdir? Nane yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Nane, Akdeniz’e özgür bir bitkidir ancak farklı ülkelerde de yetiştirilir. Bu ülkelere ABD, İngiltere ve İtalya’yı örnek olarak verebiliriz. Dünyanın en ferahlatıcı yağlarından birisi olarak kabul edilen nane yağı tıbbi amaçlarla da kullanılmış olup eski Mısır, Yunanistan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. Nane yapraklarının altındaki hücrelerde bulunur nane yağı ve taze ya da kısmen kurutulup yapraklarının damıtılma işlemi ile toplanır. Nane yağı direkt olarak yemeklerle ve içecekler

Nane yağı nasıl yapılır?

Nanenin düşük sıcaklıklarda ısıtılarak nanenin neminden yağ çıkarılması ile birlikte üretilmektedir. Nane yapraklarının ısıtılmasıyla oluşturulan buharın soğumasına ve sıvıya dönüşmesine izin verilmektedir. Bu buharın soğumasıyla oluşan sıvı mentolün yaklaşık olarak %45’ini içermektedir. Naneye şifa ve fayda özelliğini katan etken mentoldür.

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Nane yağı ne işe yarar?

Nane yağının saç, cilt gibi birçok şikayete fayda sağladığı bilinir. Antimikrobiyal özelliği olduğundan dolayı bağışıklığı güçlendirdiği ve sindirime fayda sağladığı, hazmı kolaştırdığı da bilinir. Aynı zamanda doğal bir ağrı kesici olarak da bilinen nane yağının migren, kas ağrısı gibi ağrıları kısa zamanda kesme özelliği vardır. Ağrı kesmesinin yanı sıra birçok farklı soruna da iyi geldiği bilinen nane yağının faydaları şu şekildedir:

  • Migren şikayetlerinde de kullanılan nane yağı, baş ağrısını hafifletir.
  • Hafif öksürüğün iyileşmesinde etkilidir.
  • Kokulu nefesi tazeler.
  • Karın ağrısını azaltır.
  • Dudak çatlamalarına iyi gelir.
  • Nane yağının cilde faydaları içerisinde akne tedavisi de bulunur.
  • Antiseptik özelliği sayesinde mikropları kırar. Bundan dolayı da sivilce tedavisinde kullanılır.
  • Ciltte oluşan kızarıklık ve egzamaya iyi gelir.
  • Alerjiye bağlı olarak ortaya çıkan burun ve cilt kaşıntılarının hafiflemesi için de kullanılır.
  • Güneşten dolayı oluşan güneş yanıklarının azalması amacı ile de nane yağı kullanılır.
  • Saçlara da fayda sağladığı bilinen nane yağının saça faydaları arasında saçlarda oluşan kepek sorunlarında kullanılır.
  • Bağışıklığı güçlendirici etkisi ile birlikte hazmı kolaylaştırır, mide ağrılarını hafifletir.
  • Vücuda masaj olarak uygulandığında kas ağrılarının giderilmesinde etkilidir.
  • Yüksek ateşi düşürme konusunda önemli etkisi olduğu bilinir, doğal bir ateş düşürücüdür.
  • Nane yağı aynı zamanda tıkanmış sinüslerin açılmasına yardımcı olur.
  • Nezle, grip ya da soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda da olumsuz etkilerin giderilmesi için kullanılır.
  • İştah kapatmada etkisi olduğundan dolayı kilo vermeye yardımcı olması için kullanılır.
  • İştah kapatma özelliğinin yanı sıra toksinler atıp yağ yakma özelliği ile de bilinir.
  • Zihinsel odaklanmayı artırdığı bilinen nane yağı konsantrasyonu artırır ve ek olarak hafızayı da güçlendirir.
  • Aynı zamanda nane yağının enerji verici etkisi de vardır. Stres, depresyon ve kaygıyı da azalttığı bilinir.

Nane yağı nasıl kullanılır?

Nane yağı oldukça güçlü etkisi olan bir bitkisel yağ olduğu için seyreltmek ve inceltmek adına bazı yağlar ile karıştırılarak kullanılabilir. Cilde kullanılacağı zaman taşıyıcı yağlar ile seyreltilebilir. Bu taşıyıcı yağlar için zeytinyağı veya badem yağını örnek olarak verebiliriz. Saç için yapacağınız kullanımda şampuanın içine birkaç damla (3-4 damla şeklinde) damlatarak karıştırabilirsiniz. Bu işlem sayesinde aynı zamanda şampuanınızda bulunan kanserojen etkili maddeleri de yok etmiş olursunuz.

Sinüzit, burun tıkanıklığı gibi durumlarda kullanmak istediğinizde ise nane yağını koklamak ferahlatacaktır. Bu durumda sıcak bir suyun içine nane yağından damlatarak koklayabilirsiniz. Nane yağını bir suyun içine birkaç damla damlatarak içebilir ve sindirim sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlem kilo verme amacı ile de yapılmaktadır.


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