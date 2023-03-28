Nane yağının faydaları nelerdir? Nane yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Nane, Akdeniz’e özgür bir bitkidir ancak farklı ülkelerde de yetiştirilir. Bu ülkelere ABD, İngiltere ve İtalya’yı örnek olarak verebiliriz. Dünyanın en ferahlatıcı yağlarından birisi olarak kabul edilen nane yağı tıbbi amaçlarla da kullanılmış olup eski Mısır, Yunanistan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. Nane yapraklarının altındaki hücrelerde bulunur nane yağı ve taze ya da kısmen kurutulup yapraklarının damıtılma işlemi ile toplanır. Nane yağı direkt olarak yemeklerle ve içecekler
Nanenin düşük sıcaklıklarda ısıtılarak nanenin neminden yağ çıkarılması ile birlikte üretilmektedir. Nane yapraklarının ısıtılmasıyla oluşturulan buharın soğumasına ve sıvıya dönüşmesine izin verilmektedir. Bu buharın soğumasıyla oluşan sıvı mentolün yaklaşık olarak %45’ini içermektedir. Naneye şifa ve fayda özelliğini katan etken mentoldür.
Nane yağının saç, cilt gibi birçok şikayete fayda sağladığı bilinir. Antimikrobiyal özelliği olduğundan dolayı bağışıklığı güçlendirdiği ve sindirime fayda sağladığı, hazmı kolaştırdığı da bilinir. Aynı zamanda doğal bir ağrı kesici olarak da bilinen nane yağının migren, kas ağrısı gibi ağrıları kısa zamanda kesme özelliği vardır. Ağrı kesmesinin yanı sıra birçok farklı soruna da iyi geldiği bilinen nane yağının faydaları şu şekildedir:
Nane yağı oldukça güçlü etkisi olan bir bitkisel yağ olduğu için seyreltmek ve inceltmek adına bazı yağlar ile karıştırılarak kullanılabilir. Cilde kullanılacağı zaman taşıyıcı yağlar ile seyreltilebilir. Bu taşıyıcı yağlar için zeytinyağı veya badem yağını örnek olarak verebiliriz. Saç için yapacağınız kullanımda şampuanın içine birkaç damla (3-4 damla şeklinde) damlatarak karıştırabilirsiniz. Bu işlem sayesinde aynı zamanda şampuanınızda bulunan kanserojen etkili maddeleri de yok etmiş olursunuz.
Sinüzit, burun tıkanıklığı gibi durumlarda kullanmak istediğinizde ise nane yağını koklamak ferahlatacaktır. Bu durumda sıcak bir suyun içine nane yağından damlatarak koklayabilirsiniz. Nane yağını bir suyun içine birkaç damla damlatarak içebilir ve sindirim sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlem kilo verme amacı ile de yapılmaktadır.