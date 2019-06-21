YEMEK

Naneli şeker yedikten sonra neden her şeyin tadı soğuk gelir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

Bu durum hepimizin başına gelmiştir; naneli şeker ya da sakız çiğnedikten sonra yediğimiz, içtiğimiz her şeyin tadı soğuk gelir. İşte bu durumun altında yatan nedeni bilim insanları ortaya koydu.

Naneli şeker yedikten sonra neden her şeyin tadı soğuk gelir?

Naneli şeylerden yedikten sonra içilen suyu neden soğuk hissettiğimizi bilim insanları açıkladı. Bu hissin altında yatan şey reseptör potansiyel katyon kanalının alt üyesi olan 8 isimli bir protein. Bu maddeye ise TRPM8 adı verilmiştir.

Soğuğa karşı hassasiyet sinir hücrelerinde bulunmaktadır ve trpm8, iyonların hücre zarından geçirilmesinden sorumludur. Sıcak ve soğuk durumlarda harekete geçen TRPM8, beyne sıcaklığın düştüğünü iletir. Soğuk olduğunda sodyum ve kalsiyum iyonlarına izin verilmesi suretiyle bu gerçekleştirilir. Bu durum sinir hücresinin zarından bir akım göndererek beyne soğuk olduğunun bildirilmesine yarar. TRPM8 ’i tetikleyen tek şey sıcaklık değildir. Nane ve nane yağlarında bulunan organik kimyasal mentol TRPM8 ’i aktif hale getirir. Bilim insanları henüz bunun nasıl meydana geldiğini bulamadılar. Ancak nane sonrası soğuk hissedilmesinin kaynağı budur.

Kaynak: Beyinsizler.net

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Her yıl 400 bin insan bu yüzden hayatını kaybediyorHer yıl 400 bin insan bu yüzden hayatını kaybediyor
Alkolün beyniniz üzerindeki 8 zararıAlkolün beyniniz üzerindeki 8 zararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilim ve gıda sağlıklı beslenme gıda güvenliği pratik bilgiler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her yıl 400 bin insan bu yüzden hayatını kaybediyor

Her yıl 400 bin insan bu yüzden hayatını kaybediyor

Alkolün beyniniz üzerindeki 8 zararı

Alkolün beyniniz üzerindeki 8 zararı

Çocuğunuzun beyin gelişimi sizin beslenmenizden geçiyor

Çocuğunuzun beyin gelişimi sizin beslenmenizden geçiyor

Tavuk göğsü pişirirken bu hatalara düşmeyin

Tavuk göğsü pişirirken bu hataya düşmeyin!

Sokak lezzetlerini sevenler bu festivalde buluşuyor

Sokak lezzetlerini seviyorsanız bu haberi okumadan geçmeyin

Vücudun gizli kahramanı magnezyum

Vücudun gizli kahramanı magnezyum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.