Naneli şeker yedikten sonra neden her şeyin tadı soğuk gelir?

Naneli şeylerden yedikten sonra içilen suyu neden soğuk hissettiğimizi bilim insanları açıkladı. Bu hissin altında yatan şey reseptör potansiyel katyon kanalının alt üyesi olan 8 isimli bir protein. Bu maddeye ise TRPM8 adı verilmiştir.

Soğuğa karşı hassasiyet sinir hücrelerinde bulunmaktadır ve trpm8, iyonların hücre zarından geçirilmesinden sorumludur. Sıcak ve soğuk durumlarda harekete geçen TRPM8, beyne sıcaklığın düştüğünü iletir. Soğuk olduğunda sodyum ve kalsiyum iyonlarına izin verilmesi suretiyle bu gerçekleştirilir. Bu durum sinir hücresinin zarından bir akım göndererek beyne soğuk olduğunun bildirilmesine yarar. TRPM8 ’i tetikleyen tek şey sıcaklık değildir. Nane ve nane yağlarında bulunan organik kimyasal mentol TRPM8 ’i aktif hale getirir. Bilim insanları henüz bunun nasıl meydana geldiğini bulamadılar. Ancak nane sonrası soğuk hissedilmesinin kaynağı budur.

Kaynak: Beyinsizler.net

