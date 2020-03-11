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Naomi Campbell'ın koronavirüs önlemi! Görenler tanıyamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs salgını sonrası herkes en üst düzeyde önlem almaya devam ediyor! Naomi Campbell son paylaşımıyla gündem oldu.

Naomi Campbell'ın koronavirüs önlemi! Görenler tanıyamadı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 118 ülkeye yayıldı.

Dünyayı etkisi altına alan virüsten korunmak için eldiven, yüz maskesi gibi önlemler alınırken ünlü model Naomi Campbell ise olayı en üst seviyeye getirdi.

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Naomi Campbell sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Havaalanına giden Naomi Campbell tamamen beyaz bir koruma önlüğü giyerek elini ve ağzını da korumaya aldı. O anları ise "Önce güvenlik" diyerek paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs önlemi, naomi campbell,

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