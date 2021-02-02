Naomi Watts karın içine mayoyla atladı

ABD'nin birçok yerinde etkili olan kar yağışı 52 yaşındaki oyuncu Naomi Watts'ı geçmişe götürdü. Watts, önceki gün Instagram'dan karın içine mayo ile atladığı görülen bir video yayınladı.

Ünlü oyuncu, "Mutlu kar günü" notunu düştüğü paylaşımı ile kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Aralarında meslektaşı Kate Hudson'ın da yer aldığı birçok kişi, Naomi Watts'ın nerede olduğunu sordu. Watts, yayınladığı videonun yeni olmadığını ve daha önce çekildiği cevabını verdi.

Model Helena Christensen de Naomi Watts'ın bu paylaşımını kıskandığını belirtti.

