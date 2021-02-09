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Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 09.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Mücver, ikindi çaylarının tuzlu ikramı, yemeklerin yanında sunulan ekstra tat veya ana yemek ya da meze olabilir. En çok bilineni kabak mücver tarifi olsa bile farklı sebzeler ile yapımı mevcuttur. Bunlar arasında patlıcan, patates, ıspanak, brokoli ve karnabaharı sayabiliriz. Ancak biz size bugün klasik tarifi yani kabak mücverin yapılışını anlattık.

Klasik mücver tarifi için dikkat etmeniz en önemli nokta kabakları ve kullandığınız diğer sebzeleri rendeledikten sonra suyunu sıkmanızdır. Fırında yapılanı da çok tercih ediliyor ama bizce kızartılan mücver tarifi nefis oluyor.

MÜCVER MALZEMELERİ

  • 4 adet orta boy kabak
  • 3 adet yeşil soğan
  • 1 su bardağı un
  • 3 adet yumurta
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1/2 demet dereotu
  • Sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 1 adet havuç (isteğe bağlı)

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MÜCVER NASIL YAPILIR?

  • Kabakları ve havucu rendenin geniş tarafıyla rendeleyin. Taze soğanları ince ince kıyın. Dereotu ve maydanozu da ince ince kesin.
  • Kabak ve havucun fazla suyunu sıkın. Kestiğiniz yeşilleri ekleyin. Unu, yumurtayı ve baharatları da ilave edip bütün harcı iyice karıştırın. Kızgın yağda alt üst iyice kızartın. Mücveri dilerseniz sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.

MÜCVERİN PÜF NOKTALARI

Mücverde bağlayıcı olarak kullanılan un ve yumurtanın kullanımı önemlidir. Un ve yumurtanın görevi, kızartma sırasında kabağın dağılmasını önlemektir. Bu üç malzemenin fazla olması nedeniyle farklı sonuçlar olabilir. Un fazla kullanılırsa daha hamurumsu bir yapısı olan mücverin yumurtanın fazla olması ile lastiğimsi olması kaçınılmazdır. Eğer kabak çok ise kızartma esasında dağılması mümkündür. Mücverin süngerimsi bir yapıya sahip olmasını istiyorsanız bazı tariflerde olduğu gibi kabartma tozu ekleyebilirsiniz.

Kabakların rendelendikten sonra suyunun iyice sıkılması ve kızartma için kullanacağınız tavanın yapışmaz olması daha iyi sonuçlar verecektir.

MÜCVER KAÇ KALORİDİR?

Canınız mücver çekiyor ama mücver kaç kaloridir, kalorisi yüksek midir merak ediyorsunuz... İşte klasik bir kabak mücverin kalori miktarı ve besin değerleri...

Kalori: 145 kcal (175 gr)
Karbonhidrat: 10 (g)
Protein: 6.43 (g)
Yağ: 8.82 (g)
Lif: 2.13 (g)
Kolesterol: 98.21 (mg)
Sodyum: 168.47 (mg)
Potasyum: 381.36 (mg)
Kalsiyum: 72.95 (mg)
Vitamin A: 312.26 (iu)
Vitamin C: 30.13 (mg)
Demir: 2.99

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