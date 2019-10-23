Naruhito: Japonya yeni imparatorun 150 milyon dolarlık tahta çıkış töreni masraflarını konuşuyor

Ancak İmparatorluk Sarayı'nda yapılan törenle zirve yapan tahta çıkış kutlamalarının toplam maliyeti Japonya'da günün konusu oldu.

Şimdiye kadarki tahta çıkış törenlerinin içinde en pahalısı olan törene Japon halkının bazı kesimlerinin verdiği tepki, daha önce alışılmamış bir durum.

Hükümetin açıkladığı rakamlara göre Nisan ayında Naruhito tahta ilk adımını attığından bu yana yapılan bir dizi törenin toplam maliyeti yaklaşık 16.3 milyar yen (150 milyon dolar) oldu.

Bu tutar, en son Japonya'da gayrımenkul fiyatlarının tavan yaptığı ve "balon ekonomisi" denen şatafatın hüküm sürdüğü 1990 yılında yapılan tahta çıkış töreninden bile 37 milyon dolar daha fazla.

Nedeni, tören davetini kabul eden misafirlerin sayısındaki büyük artışın getirdiği konaklama ve yeme-içme masraflarındaki artış. Buna göre yaklaşık 2.600 misafir, onurlarına verilen toplam dört devlet yemeği ile ağırlanıyorlar.

Yeni Japon İmparatoru Naruhito da aslında törenlerin masraflarının makul bir bütçe çerçevesinde kalmasında ısrarcıydı. Bugünkü törenden sonra yapılması planlanan konvoy geçişi ve İmparator'un halkı selamlaması ise geçen hafta Japonya'da büyük yıkıma neden olan Hagibis Tayfunu'nda ölen 79 kişinin anısına iptal edildi.