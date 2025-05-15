NASA'da film gibi soygun: Sevgilisine hediye etmek için çaldı! Değeri 21 Milyon Dolar...

NASA'nın Thad Roberts isimli stajyer çalışanı, 2002 yılında kız arkadaşına "Ay'ı hediye edeceğine" söz verdi. Ancak kendisinden önceki pek çok kişinin aksine, o bu vaadi gerçekten yerine getirmeyi başardı.

DEĞERİ 21 MİLYON DOLAR

Roberts, 2002 yılında Shae Saur adlı bir diğer stajyerden yardım alarak gizlice Johnson Uzay Merkezi'ne girdi. Değeri 21 milyon dolar civarında olan 7 kilo ay taşını çaldı. Ancak Roberts ve Fowler'ın daha sonra yaptıkları daha da şok ediciydi. Soygundan hemen sonra çift, ay taşlarını Roberts'ın yatağına saçtı ve bunların üstünde seks yaptı.

Çalıntı örnekleri internette yüklü bir fiyata satmaya çalıştı. Romantik jestin ardından Roberts ve suç ortakları, Belçika'nın Anvers kentindeki Mineraloji Kulübü'nün internet sitesinde ay taşlarının gramını 2.000 ila 8.000 dolar arasında fiyatlandırdı.

FBI HIRSIZLARI YAKALADI

Belçikalı bir kaya koleksiyoncusu internetteki paylaşımı fark etti ve FBI ile iletişime geçti. Ajanlar, koleksiyoncudan stajyerlere e-posta göndermesini istedi. Stajyerler, kayaları 'Orb Robinson' takma adıyla satışa çıkardı ve bunları satın almakla ilgilendiğini söyledi. Dördüncü suç ortağı Gordon McWhorter ise internetteki listeyi oluşturmuş ve koleksiyoncuyla yazışmıştı.

FBI ajanlarıyla bir buluşma organize etti. Buluşmanın ses kayıtları, Roberts ve suç ortaklarının FBI'ın oyununa geldiklerini gösteriyordu. FBI ajanları daha sonra hırsızlarla birlikte çalıntı Ay taşlarının saklandığı bir otel odasına gittiler ve suçluları tutukladılar.

TAŞLAR İŞE YARAMAZ HALE GELDİ

Roberts, 29 Ekim 2003'te ay taşı soygunundaki başrolü ve Utah'taki bir müzeden dinozor kemikleri çalması nedeniyle sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Roberts ve arkadaşlarının NASA'dan çaldığı ay taşları kirlenme nedeniyle bilimsel olarak işe yaramaz hale geldi.

Roberts, 2008'in başlarında hapisten çıktı ve o zamandan beri teorik fizikçi, fizik felsefecisi ve yazar oldu.