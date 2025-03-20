NASA'dan çarpıcı Ay fotoğrafı! İşte gün batımı böyle gözüküyormuş...

NASA ve Firefly Aerospace iş birliğiyle geliştirilen Blue Ghost, 2 Mart’ta Ay yüzeyine indi ve 16 Mart’a kadar 14 gün boyunca veri topladı. Ay’daki aşırı soğuk gece koşullarına dayanamayacak şekilde tasarlanan araç, gezegenler arası derin robotik termal sondalar ve X-ışını görüntüleyiciler gibi 10 bilimsel cihaz taşıyarak önemli keşifler yaptı. NASA yetkilisi Joel Kearns, Ay’da Güneş’in batışını gösteren ilk yüksek çözünürlüklü görüntülerin elde edildiğini belirterek, "Bu görevden büyük bilimsel keşifler bekliyoruz" dedi.

4 OLAYI BİRDEN KAYDETTİ

Blue Ghost, Ay’da yalnızca gün batımını değil, aynı zamanda bir gündoğumunu, Dünya’nın neden olduğu bir Güneş tutulmasını ve Kanlı Ay tutulmasını da kaydetti. NASA yetkilisi Nicky Fox, bu misyonun Ay’daki uzun vadeli insan varlığına ve gelecekteki keşiflere zemin hazırladığını vurguladı. Blue Ghost’un 10 bilimsel cihazı, Ay yüzeyi ve uzay ortamı hakkında daha derin anlayışlar elde edilmesine olanak sağladı.