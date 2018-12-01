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NASA'dan Kasım ayında büyüleyen fotoğraflar

Tayibe Önel Tayibe Önel
TEKNOLOJİ  | 01.12.2018 04:21 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Kasım ayında yürüttüğü uzay çalışmaları ve teleskoplar aracılığıyla birçok gök cisminin fotoğraflarını çekti. Süpernova kalıntılarından Mars yüzeyine, nebulalardan cüce galaksilere kadar ortaya çıkan görüntüler adeta görenleri şaşkına çevirdi.

Sputnik, NASA tarafından Kasım ayında elde edilen ve paylaşılan fotoğrafların en dikkat çekicilerini bir araya getirdi. İşte o fotoğraflar...

Göz alıcı uzay görüntüleri

Dorado Takımyıldızı

Dorado Takımyıldızı
Hubble Teleskobu'nun görüntülediği Kılıçbalığı (Dorado) Takımyıldızı içerisinde yaklaşık 160.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Büyük Macellan Bulutu'ndaki NGC 1866 açık yıldız kümesi.

Jüpiter

Jüpiter
NASA'nın Juno Uzay Aracı tarafından çekilen Jüpiter yüzeyinin görüntüsü.

Cas A

Cas A
Kraliçe Takımyıldızı bölgesinde bulunan Cas A süpernova kalıntısı.

4SNR 0454-67.2

4SNR 0454-67.2
Hubble teleskobu tarafından çekilen SNR 0454-67.2 isimli Süpernova'nın patlama sonrası hali.

Rozet Nebulası

Rozet Nebulası
ESO'nun VISTA tarama teleskopu ile elde edilen Tekboynuzlu (Unicorn) Takımyıldızı içinde bulunan Rozet Nebulası'nın görüntüsü.

Mars

Mars
NASA'nın Mars keşif aracı 'InSight' tarafından elde edilen Mars yüzeyinin görüntüsü.

ESO 338-4 cüce galaksi

ESO 338-4 cüce galaksi
Hubble Uzay Teleskopu tarafından görüntülenen Güneytacı Takımyıldızı'ndaki ESO 338-4 cüce galaksisi.

G54.1 + 0.3 Supernova

G54.1 + 0.3 Supernova
NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu tarafından çekilen G54.1 + 0.3 isimli Süpernova görüntüsü.
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NASA uzay Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Teleskop çarpıcı fotoğraflar

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