Bu gece gökyüzüne bakın! Çıplak gözle görebilirsiniz

NASA, astronomi ve uzay meraklılarının dürbün ya da teleskop kullanması durumunda Jüpiter'in bazı uydularını da çok net bir şekilde görebileceğini, pazartesi gecesinin bu gözlemi yapmak için en iyi zaman olduğunu ifade etti.

Jüpiter'in toplamda 79 uydusu bulunuyor.

Yetkililer ayrıca, Güneş'ten uzaklığa göre beşinci sırada yer alan ve büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan gezegenin 10 Haziran'da 'en büyük ve en parlak' şekilde görüleceğini, Güneş, Dünya ve Jüpiter'in tek sıra halinde olacağını bildirdi.

Açıklamada, Jüpiter'in etrafında ortaya çıkan bazı toz bulutlarının ve girdap şeklinde kendini gösteren gaz katmanlarının da yine çıplak göz ya da teleskoplarla görülebileceği ifade ediliyor.

NASA'nın Juno adlı uzay mekiği şu anda Jüpiter'in yörüngesi etrafında dönüyor. Astronomi meraklıları Juno'nun kaydettiği yüksek çözünürlüğe sahip görselleri NASA'nın internet sitesinden de takip edebilir.



