Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

NASA duyurdu! Mars'ta yaşam izi bulundu

Mars’ta sıra dışı kayalar keşfedildi. Kızıl Gezegen’de bir zamanlar yaşam olduğuna dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtlardan biri olabilir.

NASA duyurdu! Mars'ta yaşam izi bulundu

NASA’nın Perseverance keşif aracı, tozlu bir nehir yatağında bulduğu çamurtaşı kayalarının üzerinde “leopar noktaları” ve “haşhaş tohumları” olarak adlandırılan tuhaf desenler keşfetti.

NASA duyurdu! Mars ta yaşam izi bulundu 1

NASA, bu bulguların şimdiye kadar elde edilen “en açık yaşam izleri” olabileceğini açıkladı.

"DAHA ÖNCE RASTLAMADIK"

Imperial College London’dan gezegen bilimci Prof. Sanjeev Gupta, “Daha önce böyle bir şeye rastlamadık. Eğer bu kayaları Dünya’da görseydik, biyolojik süreçlerle açıklanabilirdi. Bu doğrudan ‘yaşam bulduk’ demek değil, ama peşinden koşmamız gereken çok güçlü bir iz” dedi.

NASA duyurdu! Mars ta yaşam izi bulundu 2

NASA’dan Dr. Nicola Fox ise durumu şu benzetmeyle özetledi: “Bunu, geride kalmış bir fosil gibi düşünebilirsiniz. Belki bir öğünün kalıntısı, belki de artık dışarı atılmış bir şey.” Geçen yıl, kraterin içindeki “Bright Angel Formasyonu”nda bulunan kayaların yaşı 3,5 milyar yıl olarak belirlendi. Bu çamurtaşı türündeki kayalarda organik madde ile kil tabakalarının etkileşime girerek yeni mineraller oluşturduğu düşünülüyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elbisesine eleştiri yağmıştı... Banyo pozu dikkat çekti!Elbisesine eleştiri yağmıştı... Banyo pozu dikkat çekti!
Peruk takıp onlarca ilana başvurdu! Bakın nasıl yakalandı Peruk takıp onlarca ilana başvurdu! Bakın nasıl yakalandı

Anahtar Kelimeler:
NASA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Elbisesine eleştiri yağmıştı... Banyo pozu dikkat çekti!

Elbisesine eleştiri yağmıştı... Banyo pozu dikkat çekti!

Kraliyet ailesine yeni prens geliyor! Evlilik dışı doğan oğlunu yıllar sonra tanıdı!

Kraliyet ailesine yeni prens geliyor! Evlilik dışı doğan oğlunu yıllar sonra tanıdı!

NASA duyurdu! Mars'ta yaşam izi bulundu

NASA duyurdu! Mars'ta yaşam izi bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.