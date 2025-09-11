NASA duyurdu! Mars'ta yaşam izi bulundu

NASA’nın Perseverance keşif aracı, tozlu bir nehir yatağında bulduğu çamurtaşı kayalarının üzerinde “leopar noktaları” ve “haşhaş tohumları” olarak adlandırılan tuhaf desenler keşfetti.

NASA, bu bulguların şimdiye kadar elde edilen “en açık yaşam izleri” olabileceğini açıkladı.

"DAHA ÖNCE RASTLAMADIK"

Imperial College London’dan gezegen bilimci Prof. Sanjeev Gupta, “Daha önce böyle bir şeye rastlamadık. Eğer bu kayaları Dünya’da görseydik, biyolojik süreçlerle açıklanabilirdi. Bu doğrudan ‘yaşam bulduk’ demek değil, ama peşinden koşmamız gereken çok güçlü bir iz” dedi.

NASA’dan Dr. Nicola Fox ise durumu şu benzetmeyle özetledi: “Bunu, geride kalmış bir fosil gibi düşünebilirsiniz. Belki bir öğünün kalıntısı, belki de artık dışarı atılmış bir şey.” Geçen yıl, kraterin içindeki “Bright Angel Formasyonu”nda bulunan kayaların yaşı 3,5 milyar yıl olarak belirlendi. Bu çamurtaşı türündeki kayalarda organik madde ile kil tabakalarının etkileşime girerek yeni mineraller oluşturduğu düşünülüyor.