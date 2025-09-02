Mynet Trend

NASA duyurdu! "Şehir katili" asteroit Dünya’nın yakınından geçecek! Tarih verildi...

NASA, 2025 QD8 isimli asteroidin yarın öğleden sonra Dünya’ya çok yakın geçeceğini duyurdu.

NASA, 38 metre uzunluğundaki 2025 QD8 isimli asteroidin yarın Dünya’nın 218 bin kilometre yakınından geçeceğini açıkladı.

"ŞEHİR KATİLİ" POTANSİYELİ TAŞIYOR

Saatte 45 bin kilometreden fazla hızla hareket eden asteroid, çapına bağlı olarak “şehir katili” potansiyeli taşıyor. King’s College London’dan astrofizikçi Dr. Shyam Balaji, “Küresel bir yıkıma yol açmasa da, nüfus yoğunluğu olan bir bölgeye düşmesi halinde ciddi sonuçlar doğurabilir” dedi.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını belirtiyor. Buna göre 2025 QD8, Dünya veya Ay için bir tehdit oluşturmuyor.

NASA
