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NASA, Mars simülasyonunda 8 ay izole olarak yaşayacak astronotlar arıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

NASA’nın Artemis adlı projesinde işe alınacak olan astronotlar, Rusya’daki test tesisinde 8 ay boyunca yaşayarak uzaydaki uzun vadeli görevlerdeki stresin gerçek zamanlı araştırılmasına yardımcı olacak.

NASA, Mars simülasyonunda 8 ay izole olarak yaşayacak astronotlar arıyor

Karantinayı sevdiyseniz, belki de esaslı bir mücadele için hazırsınızdır. NASA Ay, Mars ve ötesi için yapılacak yolculuklarda astronotların karşılaşabileceği fiziksel ve psikolojik problemleri araştırmak için, Moskova yakınlarında kurulan simülasyonda sekiz ay boyunca izole olarak yaşayacak sağlıklı altı gönüllü arıyor. Kurulacak olan simülasyonda gönüllüler, sekiz ay süren Mars yolculuğu boyunca yaşanacak tüm stres faktörlerine maruz kalacaklar.

Rusya’daki The Institute for Biomedical Problems adlı tesis, daha önceden Haziran 2010’da 520 gün süren başka bir göreve de ev sahipliği yapmıştı.

Taklit uzay gemisinde kalacak olan astronotlara yiyecek, ekipman gibi ihtiyaç duydukları tüm malzeme önceden sağlanacak.

BİLİMSEL DENEYLER YAPILACAK

Bu görev için, uluslararası katılımcılardan oluşan ekip sekiz ay boyunca birlikte izolasyonda kalacaklar. Ekip, deney robotlarını kontrol etmek için sanal gerçeklik kulaklıklarını kullanacak ve gerçek bir uzay yolculuğunda oluşacak stresin nasıl yönetileceğini anlamak için tasarlanmış çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirecekler.

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DÜNYAYLA BAĞLANTILARI KESİLECEK

Kapılar kapandıktan sonra, radyo bağlantısı haricinde gönüllülerin dış dünyayla olan tüm teması kesilecek. Simülasyondaki gönüllerin, günlük rutin işlerin haricinde acil durumları da çözmesi beklenecek. 550 metreküp alanda kalmak zorunda olan gönüllü denekler, şüphesiz sıkıntı ve kişisel sürtüşmeler gibi problemlerle de uğraşmak zorunda kalacaklar. NASA, deneklere ödeme yapacak olsa da, deneklerin bu işten ne kadar kazanacakları bilinmiyor. Ancak başvuru formunda, konuya ilişkin “NASA’yle ilişkili olup olmamanıza veya NASA çalışanı olup olmamanıza göre farklı ödeme seviyeleri bulunuyor” yazmakta.

Başvurmak için gerekli özellikler ise 30 ila 55 yaş aralığında olmak, hem İngilizce hem Rusça bilmek ve ABD vatandaşı olmak. Başvuruda aranan temel koşullar arasında, askeri eğitim, bilimsel eğitim almak gibi nitelikler de yer alıyor.

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