NASA, Mars simülasyonunda 8 ay izole olarak yaşayacak astronotlar arıyor

Karantinayı sevdiyseniz, belki de esaslı bir mücadele için hazırsınızdır. NASA Ay, Mars ve ötesi için yapılacak yolculuklarda astronotların karşılaşabileceği fiziksel ve psikolojik problemleri araştırmak için, Moskova yakınlarında kurulan simülasyonda sekiz ay boyunca izole olarak yaşayacak sağlıklı altı gönüllü arıyor. Kurulacak olan simülasyonda gönüllüler, sekiz ay süren Mars yolculuğu boyunca yaşanacak tüm stres faktörlerine maruz kalacaklar.

Rusya’daki The Institute for Biomedical Problems adlı tesis, daha önceden Haziran 2010’da 520 gün süren başka bir göreve de ev sahipliği yapmıştı.

Taklit uzay gemisinde kalacak olan astronotlara yiyecek, ekipman gibi ihtiyaç duydukları tüm malzeme önceden sağlanacak.

BİLİMSEL DENEYLER YAPILACAK

Bu görev için, uluslararası katılımcılardan oluşan ekip sekiz ay boyunca birlikte izolasyonda kalacaklar. Ekip, deney robotlarını kontrol etmek için sanal gerçeklik kulaklıklarını kullanacak ve gerçek bir uzay yolculuğunda oluşacak stresin nasıl yönetileceğini anlamak için tasarlanmış çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirecekler.