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İstanbul'un turkuaz hali uzaydan böyle görüntülendi

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İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'nde her yıl ilkbahar ve yaz aylarında görülen turkuaz renk değişimi bu kez uzaydan görüntülendi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yayımladığı uydu ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) görüntülerinde, Karadeniz'den Marmara'ya uzanan turkuaz renkli fitoplankton yoğunluğu gözler önüne serildi. Daha önce dronlarla kaydedilen doğa olayı, uzaydan çekilen etkileyici karelerle farklı bir boyut kazandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Karadeniz ile Marmara Denizi'nde ilkbahar ve yaz aylarında görülen turkuaz renk değişimini gösteren uydu ve uzay görüntülerini yayımladı.

İstanbul un turkuaz hali uzaydan böyle görüntülendi 1

TURKUAZ RENK DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

NASA'nın açıklamasına göre Karadeniz ve Marmara Denizi yılın büyük bölümünde koyu mavi ve siyaha yakın tonlarda görünürken, ilkbaharın sonu ile yaz aylarının başında geniş alanlara yayılan turkuaz renk değişimi meydana geliyor.

İstanbul un turkuaz hali uzaydan böyle görüntülendi 2

NASA'nın 8 Şubat 2024'te uzaya gönderdiği PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) uydusunda bulunan Ocean Color Instrument (OCI) cihazı, 22 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz'deki dikkat çekici renk değişimini yüksek hassasiyetle görüntüledi.

Uydudan elde edilen görüntülerde Karadeniz'in geniş bir bölümünün açık mavi ve turkuaz tonlarına büründüğü görüldü. Bilim adamlarına göre denizde oluşan turkuaz rengin nedeni, "kokkolitofor" (coccolithophore) adı verilen mikroskobik fitoplanktonların yoğun şekilde çoğalması.

İstanbul un turkuaz hali uzaydan böyle görüntülendi 3

Kalsiyum karbonat plakalarla kaplı bu canlılar, güneş ışığını yansıtarak deniz yüzeyine süt mavisini andıran turkuaz bir görünüm kazandırıyor. NASA, yılın diğer dönemlerinde ise silika kabuklu diyatomların daha yaygın görüldüğünü ve bu nedenle denizin daha koyu renkte göründüğünü belirtti.

ASTRONOT TARAFINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık bir ay önce, 27 Mayıs 2026 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Expedition 74 ekibindeki bir astronot tarafından çekilen fotoğrafta ise İstanbul Boğazı boyunca uzanan turkuaz akıntılar net şekilde görüntülendi. Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru uzanan fitoplankton hareketleri ve akıntı desenleri uzaydan da seçilebildi.

İstanbul un turkuaz hali uzaydan böyle görüntülendi 4

NASA, yaklaşık bir ay arayla elde edilen uydu ve uzay istasyonu görüntülerinin bölgedeki mevsimsel fitoplankton hareketlerini ve deniz ekosistemindeki doğal değişimi ortaya koyduğunu belirtti. Uzmanlar, fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.

İstanbul un turkuaz hali uzaydan böyle görüntülendi 5

Öte yandan, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen aynı turkuaz renk değişimi daha önce dronla da görüntülenmişti. Deniz yüzeyinde oluşan turkuaz akıntılar ve fitoplankton yoğunluğu, hem deniz seviyesinden hem de uzaydan elde edilen görüntülerle karşılaştırmalı olarak gözler önüne serildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi İstanbul Boğazı NASA
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