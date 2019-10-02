Prens Harry sonunda isyan etti! 'Önce annem şimdiyse karım'

Markle'ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosu Schillings'ten yapılan yazılı açıklamada, düşese ait özel bir mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Markle'ın babasına yazdığı mektubun yayımlanması, düşese ve kocası Prens Harry'ye karşı yürütülen "yanlış ve aşağılayıcı haberlerden oluşan bir kampanyanın parçası" olarak nitelendirildi.

Öte yandan Prens Harry de "bulvar gazetelerine" yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Harry, "Çift olarak basın özgürlüğüne, nesnel ve doğru haberciliğe inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Basın özgürlüğünü, demokrasinin bir köşe taşı olarak gördüklerini belirten Harry, dünyanın, bugünkü halinde buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Harry, "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var." değerlendirmesinde bulundu.