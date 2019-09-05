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NASA'dan Didymos asterodini vurma planı

BBC BBC
05.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile Avrupa Uzay Ajansı ESA uzmanları Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunan asteroitlerin vurulmasına yönelik bir proje kapsamında gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelecek.

NASA'dan Didymos asterodini vurma planı

AIDA (Asteroit Çarpma ve Saptırma Değerlendirmesi) adlı program, bir uzay aracının saatte 38,6 bin kilometre hızla, Dünya'yla Mars arasında bulunan Didymos asteroidine çarpmasını öngörüyor.

Deneme amaçlı program, gezegenin savunması için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

KÜÇÜK ASTEROİT HEDEF ALINACAK

Didymos, (Yunanca ikiz) ikiz bir asteroit.

Asteroidin büyük olanının (Didymos A) çapı 780, yörüngesinde dolaşan küçük asteroidin (Didymos B) çapı ise 160 metre. Yani Mısır'daki Büyük Piramit kadar bir kaya kütlesi.

Asteroitlerin 2123'e kadar Dünya'ya yaklaşması beklenmiyor.

Ancak uzmanlar, bu tekniğin ileride başka gökcisimlerinden kaynaklanan tehditlerle nasıl baş edileceğinin test edilmesi için Didymos'un ideal bir hedef olduğunu düşünüyor.

Zira Didymos, Dünya'dan ulaşılması en kolay olan asteroitlerin en büyüğü.

Temmuz 2021'de fırlatılacak DART adlı uzay aracının 2022'nin ikinci yarısında Didymos B'ye çarparak yörüngesini kaydırması planlanıyor.

2024'te çarpmanın etkilerini değerlendirmek için uzaya ikinci bir araç daha gönderilmesi planlanıyor.

2026'da hedefine ulaşması beklenen araç Didymos'ta oluşacak krateri inceleyecek ve yüzey örnekleri toplayacak.

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Anahtar Kelimeler:
NASA avrupa uzay ajansı DİDYMOS ASTEROİD

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