Yaklaşık 50 bin mezar artık sanal ortamda! 'Mezarlık Bilgi Sistemi' ile online dua okutulacak

Elazığ Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Mezarlık Bilgi Sistemi' ile 49 bin 300 mezar dijital ortama taşındı. Vatandaşlar dünyanın her yerinden mezar fotoğraflarına ve konum bilgilerine kolayca ulaşabilecek, isterlerse dua okutabilecek.

Elazığ Belediyesi tarafından hizmet kalitesinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen akıllı şehir uygulamaları pek çok alanda hayatı kolaylaştırırken, uygulamalar vatandaşlar tarafından da takdir topluyor. Teknolojiye ayak uyduran ve birçok alanda başarılı projelere imza atan Elazığ Belediyesi, coğrafi bilgi sistemleri üzerindeki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Mezarlık Bilgi Sistemi, büyük ilgi gördü.

UZAKTAN ZİYARET

Ekipler tarafından başta Asri ve Harput olmak üzere 49 bin 300 mezar tek tek fotoğraflandı ve konumlarıyla birlikte sisteme yüklendi. Özellikle yurt ve il dışında olan, mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar artık, Türkiye'nin her yerinden Elazığ Belediyesi web sitesi üzerinden yakınlarının mezar fotoğraflarını görülebilecek ve konumundan rahatça bulabilecek. Aynı zamanda isteyen vatandaşlar yine sistem üzerinden Yasin-i Şerif ve Fatiha okutabilecek.

SANAL DUA OKUNACAK

Elazığ Belediyesi'nin bütün amacının insan odaklı sosyal belediyecilik olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Yapılan her hizmette insana yönelik çalışmalarımızı sürdürmek ve bu alanda da hizmetlerimizi devam ettirmek amacındayız. Yapılan bu hizmetlerde de insanlarımızın çok daha rahat bir şekilde hizmetlerden faydalanabilmesi ve kolay ulaşabilmesi için dijital çağa uyumlu bir belediyecilik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Coğrafi bilgi sistemleri içerisindeki birçok modülle insanlarımıza hizmet veriyor. Bu çalışma içerisinde özellikle Mezarlık Bilgi Sistemi önemli gördüğümüz bir sistem. Dijital anlamdaki siste, hem Elazığ Belediyesi web sitesinden hem de cep telefonuna indirilecek programdan kullanılabiliyor. Vatandaşlarımız vefat eden yakınlarını Türkiye'nin her yerinden ulaşabilecekler. Çalışmalar neticesinde 49 bin 300 mezar, fotoğraflanarak bilgileri dahilinde sisteme yüklenmiştir. Bu çalışmamız başta Asri ve Harput olmak üzere yapıldı ve çalışmalar halen devam ediyor. Vefat eden vatandaşlarımızı da bu sisteme sürekli yükleyeceğiz. Dolayısıyla vatandaşlarımız bulundukları yerden isim ve soy isim girerek yakınlarının mezarını bulabilecekler. Ayrıca istedikleri zaman site içerisinde Fatiha suresi ve Yasin suresini de hem kendileri dinleyebilecek hem de siteden okutturabilecekler. Kabristanları ziyaret edemeyenler veya uzakta olan insanlarımıza bu şekilde hizmet edilmesi, dijital çağa ayak uydurmak için yapmış olduğu çalışmalardan birisidir" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

