Prens Harry ve Meghan Markle’a uzman dayanmıyor! Kardashian partisinden sonra o göreve gelen 11. çalışanda kaçtı

Prens Harry ve Meghan Markle’ın iletişim ekibinde bir ayrılık daha yaşandı. Archewell Vakfı’nın iletişimden sorumlu ismi Meredith Maines, görevinden ayrıldı. Maines, çiftin ABD’ye taşınmasından bu yana işten ayrılan 11’inci halkla ilişkiler sorumlusu oldu.

OLAYLI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ İÇ KRİZ YARATTI

Ayrılığın, Kris Jenner’ın doğum günü partisinde yaşanan “fotoğraf krizi”nden kısa süre sonra gerçekleştiği iddia ediliyor. O dönemde, Meghan ve Harry’nin partide çekilen fotoğrafların paylaşılmasını istemediği yönünde haberler çıkmış, taraflar birbirini yalanlamıştı.

KRALİYET AİLESİYLE OLAN SORUNDA AKTİFTİ

Bazı kaynaklar, bu kriz sonrası Maines’in zor durumda kaldığını ve görevinden ayrıldığını öne sürerken, Maines’e yakın isimler ise bunun planlı bir kariyer kararı olduğunu söylüyor. Bu görüşe göre Maines, Archewell’in internet sitesini ve markasını yeniledi, ayrıca Prens Harry’nin Eylül ayında Kral Charles ile kısa bir görüşme yapmasında rol oynadı.