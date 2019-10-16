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NASA yeni uzay giysilerini tanıttı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

NASA, astronotlarının derin uzay görevlerinde kullanacakları yeni uzay giysilerini tanıttı. Turuncu, mavi, kırmızı ve beyaz renklerin hakim olduğu uzay kıyafetleri, oldukça modern tasarımlara sahip.

NASA yeni uzay giysilerini tanıttı!

NASA, astronotların diğer gezegenlere yapılacak yolculuklarda giyecekleri geleceğin uzay giysisi tasarımlarını tanıttı. Giysiler hala geliştirme aşamasında ancak NASA, astronotları uzayda hayatta tutacak yeni kostümleri, Artemis görevi kapsamında 2024'te yapılacak Ay seferinde kullanılabilecek duruma getirecek.

YENİ UZAY GİYSİLERİ DAHA ESNEK

xEMU olarak bilinen yeni nesil uzay giysisi, astronotların halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda giydikleri giysilerin tasarımını temel alıyor. Yeni giysiler astronotların Ay'da daha rahat yaşayabilmeleri ve çalışabilmeleri için geliştirildi. NASA genel merkezinde Salı günü yapılan bir gösteri sırasında mühendislerden biri; yeni uzay giysisinin esnekliğini göstererek öncekilerden farklı olarak bel kısmının da bükülebileceğini ve kıvrılabileceğini açıkladı. Ayrıca kıyafetin bacakları da bükülebiliyor ve kullanan astronotların indikleri gezegende rahatlıkla yürüyebilmelerini sağlıyor.

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KADINLAR DA ERKEKLER DE RAHATLIKLA SIĞABİLECEK

NASA, xEMU'nun çeşitli astronot bedenlerine uyabileceğini de belirtti. NASA'da uzay giysisi tasarımcısı olan Amy Ross, kadın ya da erkek farketmeksizin giysilere rahatlıkla sığabildiklerini söyledi. Boyutlandırma konusunda sadece birkaç farklı seçeneğe sahip olan şu anki uzay giysisi tasarımı üzerinde uzun süre çalışıldı. Boyut sınırlamaları, uzay istasyonlarında kimin uzayda yürüyeceği noktasında kısıtlamalara neden oluyor. NASA'nın Mart ayında uzay giysisi boyutlarında karşılaştığı sorunlar nedeniyle kadın astronotlar uzay yürüyüşlerini ertelemek zorunda kalmışlardı. NASA, xEMU'nun çok sayıda ve farklı büyüklükte parçalardan oluşacağını ve çeşitli bedendeki insanların elbiseyi giymesini kolaylaştırmak için omuz kısmından ayarlanabilir özelliğe sahip olacağını ekledi.

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AY YÜZEYİNDEKİ AŞIRI SICAKLARA DAYANABİLECEK

xEMU tasarımında Ay'a yapılan Apollo görevleri sırasında öğrenilenler etkili oldu. Elbiseler inanılmaz derecede ince olacak ve toza dayanacak şekilde üretildi. Tozu dışarıda tutmak için xEMU'da fermuar veya kablo kullanılmadı ve önemli bileşenleri yalıtıldı. NASA, giysinin 250 ila eksi 250 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklara, özellikle de ay yüzeyinin aşırı sıcaklıklarına dayanabileceğini açıkladı.

TASARIMLAR 2021 YILINDA TAMAMLANACAK

NASA, 2021 yılında tamamlanması planlanan uzay giysisinin tasarımını geliştirmeye devam edecek ve bir sonraki adımda Ay ortamını simüle etmek için kullanılan vakum odasında test edecek. Testler iyi giderse xEMU önümüzdeki iki yıl içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak ve uzay yürüyüşüne hazırlanan astronotları donatacak.

NASA, 2024'te Ay'a planlanan ilk yolculuk için iki xEMU giysisi hazırladığını açıkladı. Tasarım sürecinin ardından giysiler üretim için uzay endüstrisi şirketlerine teslim edilecek. Ajans yeni giysilerin nasıl daha ucuz, daha hızlı üretebileceğinin yollarını arıyor. Elbette tüm bunlar gerçekleşmeden önce NASA, Ay görevi için kaynak elde etmek zorunda. Trump yönetimi planları hızlandırmak adına gelecek yıl NASA için 1.6 milyar dolar daha talep etti.

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