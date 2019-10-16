NASA yeni uzay giysilerini tanıttı!

NASA, astronotların diğer gezegenlere yapılacak yolculuklarda giyecekleri geleceğin uzay giysisi tasarımlarını tanıttı. Giysiler hala geliştirme aşamasında ancak NASA, astronotları uzayda hayatta tutacak yeni kostümleri, Artemis görevi kapsamında 2024'te yapılacak Ay seferinde kullanılabilecek duruma getirecek.

YENİ UZAY GİYSİLERİ DAHA ESNEK

xEMU olarak bilinen yeni nesil uzay giysisi, astronotların halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda giydikleri giysilerin tasarımını temel alıyor. Yeni giysiler astronotların Ay'da daha rahat yaşayabilmeleri ve çalışabilmeleri için geliştirildi. NASA genel merkezinde Salı günü yapılan bir gösteri sırasında mühendislerden biri; yeni uzay giysisinin esnekliğini göstererek öncekilerden farklı olarak bel kısmının da bükülebileceğini ve kıvrılabileceğini açıkladı. Ayrıca kıyafetin bacakları da bükülebiliyor ve kullanan astronotların indikleri gezegende rahatlıkla yürüyebilmelerini sağlıyor.

KADINLAR DA ERKEKLER DE RAHATLIKLA SIĞABİLECEK

NASA, xEMU'nun çeşitli astronot bedenlerine uyabileceğini de belirtti. NASA'da uzay giysisi tasarımcısı olan Amy Ross, kadın ya da erkek farketmeksizin giysilere rahatlıkla sığabildiklerini söyledi. Boyutlandırma konusunda sadece birkaç farklı seçeneğe sahip olan şu anki uzay giysisi tasarımı üzerinde uzun süre çalışıldı. Boyut sınırlamaları, uzay istasyonlarında kimin uzayda yürüyeceği noktasında kısıtlamalara neden oluyor. NASA'nın Mart ayında uzay giysisi boyutlarında karşılaştığı sorunlar nedeniyle kadın astronotlar uzay yürüyüşlerini ertelemek zorunda kalmışlardı. NASA, xEMU'nun çok sayıda ve farklı büyüklükte parçalardan oluşacağını ve çeşitli bedendeki insanların elbiseyi giymesini kolaylaştırmak için omuz kısmından ayarlanabilir özelliğe sahip olacağını ekledi.