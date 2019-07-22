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NASA'yı pişman eden haber! Yanlışlıkla stajyere kaptırdıkları görüntüler 1,8 milyon dolara satıldı!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 22.07.2019 00:41 | Son Güncelleme

NASA'nın 1976'da yanlışlıkla 217 dolara kurumdaki bir stajyere sattığı, Ay'a ilk ayak basılan anın görüntüleri, açık artırmayla 1 milyon 820 bin dolara alıcı buldu.

NASA'yı pişman eden haber! Yanlışlıkla stajyere kaptırdıkları görüntüler 1,8 milyon dolara satıldı!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1976'da yanlışlıkla 217 dolara kurumda çalışan bir stajyere sattığı Ay'a ilk ayak basılan anın görüntüleri açık artırmada 1 milyon 820 bin dolara satın alındı.

Sotheby's müzayede evinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Apollo 11'in aya inişinin bugüne kadar kalan en iyi NASA video kaseti kayıtları New York'taki açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı." ifadesi kullanıldı.

Bugüne kadar korunan 3 orijinal kaset toplam 2,5 saatlik görüntüden oluşuyor.

Görüntülerde, Astronot Neil Amstrong'un Ay'a ilk ayak bastığı an ve ABD'nin o dönemki başkanı Richard Nixon'ın konuşması yer alıyor. Görüntülerin bulunduğu kasetler, 1976'da o dönem NASA stajyeri olan Gary George'a, bir açık artırmada yanlışlıkla diğer 65 kasetle birlikte 217 dolar 77 sente satılmıştı.

NASA'dan aldığı kasetlerin bazılarını yerel televizyonlara satan George, söz konusu 3 kaseti babasının tavsiyesi üzerine elinde tutmuştu.

Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü için NASA'nın kasetlerin peşine düşmesi üzerine George, kasetleri ilk kez izlemiş ve aranan görüntülerin kendisinde olduğunu fark etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NASA Ay #fotoğraf

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aynen aynen ay baya rüzgarlıymış
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