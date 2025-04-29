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NASA Zombi Yıldız'ı takip ediyor! Saate 177 bin kilometreden daha hızlı ilerliyor! Evrenin bilinmeyen bir yerinden geliyor

NASA’nın, saatte 177 bin kilometreden daha hızlı bir şekilde galakside ilerleyen ‘zombi yıldız’ı takip ettiği açıklandı.

NASA Zombi Yıldız'ı takip ediyor! Saate 177 bin kilometreden daha hızlı ilerliyor! Evrenin bilinmeyen bir yerinden geliyor

Son derece yoğun cisim, Samanyolu'nda bilinen 30 magnetardan biri. Magnetarlar, tamamen nötronlardan oluşan 'ölü yıldız' kalıntılarını ifade ediyor. Sadece 20 kilometre çapa sahip Magnetar SGR 0501+4516'nın Güneş'ten daha fazla kütlesi var ve manyetik alanı, Dünya'nın manyetosferinden yaklaşık 1 trilyon kat daha güçlü.

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EVRENİN BİLİNMEYEN BÖLÜMÜNDEN GELİYOR

Magnetar’ı, Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar keşfetti ve NASA bu cismi, ‘çizgi roman kahramanlarının süper güçlerine sahip’ diye tanımladı. NASA'nın Hubble Misyonu ekibi keşfi detaylandırdıkları blog yazısında, magnetarın evrenin bilinmeyen bir bölümünden geldiğini fakat evrenin en büyük gizemlerinden bazılarına ışık tutabileceğini belirtiyor.

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Gök bilimciler daha önce Magnetar SGR 0501+4516'nın komşu bir süpernovanın çekirdeğinin çökmesiyle oluştuğunu düşünüyordu ancak yeni gözlemler doğum yeri hakkında şüpheler uyandırdı. Bu keşif magnetarın ya 20 bin diye bildirilen yaşından çok daha yaşlı olduğu ya da iki nötron yıldızının birleşmesiyle oluştuğu anlamına geliyor. Keşfi yapan ekibe liderlik eden Ashley Chrimes, “Magnetarlar, tamamen nötronlardan oluşan nötron yıldızlarıdır (yıldızların ölü kalıntıları)” dedi.

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Magnetarları benzersiz kılan şey, Dünya'daki en güçlü mıknatıslardan milyarlarca kat daha güçlü olan aşırı kuvvetli manyetik alanları. İspanya'nın Barselona kentindeki Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden Nanda Rea ise “Magnetarların doğum oranları ve oluşum senaryoları, yüksek enerji astrofiziğinde en acil sorular arasında yer alıyor. Bunların, gama ışını patlamaları, son derece parlak süpernovalar ve hızlı radyo patlamaları gibi evrenin en güçlü geçici olaylarının çoğu üzerinde etkisi var” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
NASA yıldız
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