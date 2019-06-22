Nasıl başladılar, nasıl bittiler? Sonları tam bir hayal kırıklığıydı

Dünya çapında olay yaratan bir dizinin yazarı ya da yönetmeni olmak başlı başına bir yük. Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan ve arkasından çokça konuşulan hatta yeniden final çekilsin diye imzalar toplanan Game of Thrones’un senarist koltuğunda oturan David Benioff ve Daniel Weiss ikilisinde de görmek mümkün. Önceki sezonlarda bol bol övülen ikili dizinin son sezonuyla birlikte nefret oklarının da hedefi haline geldi.

Dizi düşüşe geçen son sezonu ve izleyicileri tatmin etmeyen finaliyle ister istemez kendisiyle benzer bir sona sahip diğer dizileri akıllara getirdi. Zirveden dibe doğru hızla inen ve finalleriyle hayal kırıklığı yaşatan dört diziyi sizler için derledik. Ama şimdiden uyaralım, bu yazı adı geçen dizilerle ilgili ‘spoiler’ içerebilir! İzlemeyenlere duyurulur.

1. Game of Thrones

George R.R. Martin’in ‘Buzun ve Ateşin Şarkısı’ serisinden uyarlanan dizi en çok sürpriz ölümleri ve izleyicinin en beklemediği anlarda karşısına çıkan dönüşleriyle sevilmişti. Her sezon Demir Taht’ın en güçlü adayı olan karakterlerin beklenmedik ölümleriyle sıçrama yapan dizinin son sezonunda izleyicilerin genel beklentisi Daenerys Targaryen ve Jon Snow üzerinde toplanmıştı. Fakat Ejderha Kraliçesi’nin delilik diyarına adımını atması ve Jon Snow’un tükenmek bilmez sadakati neticesinde Demir Taht ejderha aleviyle eriyip yok oldu, hükümdarlık ise kimsenin beklemediği bir isme yar oldu.