Nasıl bir villa kiralamalıyım? diyenlere 10 adımda villa kiralama rehberi

Unutulmaz bir tatilin sırrı, tamamen size ve sevdiklerinize ait bir alan kiralamaktan geçiyor olabilir. Ancak kriterlerinize ve tatil anlayışınıza en uygun villayı bulmak biraz özen ister. Eğer ne aradığınızı bilmiyorsanız yoğun seçenekler arasında kaybolma riskiniz de artar.

Bu nedenle en avantajlı fiyatlar, ultra lüks, konfor ve kişisel dokunuşlarla dolu olan o mükemmel villayı bulmadan önce bu rehbere mutlaka göz atmalısınız!

1. Tatil amacınızı belirleyin.

Her tatil farklı bir amaca hizmet eder. Kimi zaman sevdiğiniz insanla baş başa anlar yaşamak isterken, kimi zaman ailenizle kaliteli zaman geçirmek isteyebilir veya eski arkadaşlarınızla etkinlikler planlayabilirsiniz. Bu nedenle herhangi bir rezervasyon yapmadan önce tatile çıkma motivasyonunuzu göz önüne getirin ve maceracı mı, huzurlu mu yoksa romantik mi bir tatil geçirmek istediğinize karar verin. Emin olun, daha işin başında yaptığınız böyle bir filtreleme sayesinde en iyi sonuca maksimum hızla ulaşırsınız.

2. Tatile kiminle gittiğinizi unutmayın.

Kriterleri belirlerken tatile kiminle gittiğinizi atlamayın ve bu kişilerin gereksinimlerini de göz önünde bulundurun. Örneğin; grup veya aile olarak bir villa kiralayacaksanız, herkesin kendi özel alanının olacağından emin olun. Çift olarak veya tek başınıza çıkacağınız yolculuklarda ise kişisel beklentilerinize odaklanın. Ayrıca varsa kapalı havuz, jakuzi ve bahçe gibi önemli detayları da arama filtrelerine ekleyin.

3. Oda sayısını ihtiyaçlarınıza göre tercih edin.

Kaldığınız evdeki oda sayısı ve kapasite dikkat etmeniz gereken bir diğer parametredir. Özellikle kalabalık tatillerde herkesin kendi odasına sahip olması, gereksiz mahremiyet sorunlarını önlemesi adına önem taşır. Ayrıca kimi zaman evde birden fazla duş, tuvalet ve banyo olması da gerekir. Aile ve kalabalık grup seyahatlerinde dikkat edeceğiniz bu gibi ince detaylar hayat kurtarabilir.

4. Bütçenizi doğru hesaplayın.

Çıktığınız tatilde rahat zaman geçirmek için mutlaka bütçenizi önceden hesaplayın. Çünkü yanlış veya eksik hesaplamalar sebebiyle ek ödemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu gibi beklenmedik giderler ise kendi isteklerinizden ödün vermeniz anlamına gelir. Tatilin modunu düşüren hesaplama yanlışlarından korunmak için neye ne kadar ayıracağınızı önceden belirleyin ve kiraladığınız evin bütçenizi aşmamasına dikkat edin.

5. Tasarım kriterlerinizi göz önünde bulundurun.

Asla görsel olarak kalmaktan hoşlanmayacağınız bir yeri seçmeyin. Çünkü herkesin tasarım zevki ve kendini nerede rahat hissedeceği değişir. Yüzlerce farklı seçeneğin bulunduğu villa tasarımları size bu anlamda büyük rahatlık sunar. Kriterlerinizi doğru belirlediğinizde tinyhouse, triplex villa veya geleneksel ev gibi tercihler arasında seçim yapmanız da kolaylaşır. Hatta tasarım sizin için bu kadar önemliyse çok daha derin bir araştırma bile yapabilirsiniz.

6. Görmek istediğiniz manzara özelliklerini seçin.

Tatil villalarının her biri özellikte olduğu gibi manzara anlamında da farklıdır. Dağ eteklerinde doğa manzaralı kabin tipi bir evi de sonsuzluk havuzuna sahip deniz manzaralı modern bir villayı da rahat rahat bulabilirsiniz. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka kesin görmek istediğiniz manzara tipini seçin. Unutmayın, villalar size kendinizi özel ve şanslı hissettirmek için varlar.

7. Tatil lokasyonuna karar verin.

Villa seçimi yaparken konum özelliklerini de kontrol edin. Genişlik, tasarım ve manzara gibi kriterler önemli olsa da tatil destinasyonuna ulaştıktan sonra bölgenin neresinde kaldığınızı bilmeniz de gerekir. Oldukça geniş bölgeye yayılan villalar arasında seçim yaparken lokasyon ayarını en başta yapmak daha iyidir. Çünkü böylece zaten kriterlerinize uymayan seçeneklere boşa vakit harcamamış olursunuz ve doğrudan konuya odaklanabilirsiniz.

8. Merkeze yakınlığı kontrol edin.

Eğer evde vakit geçirseniz de gittiğiniz bölgeyi keşfetmek istiyorsanız mutlaka konum ayarlarını buna göre yapın. Yerel bölgeyi yakından tanımak, lokal yemekler yemek veya gece pazarlarında alışveriş yapmak istiyorsanız merkezden eve dönüşü hesaba katın. Ayrıca canlı barlar sokağına veya gece hayatının hızlı olduğu renkli bölgelere yakın olmak gibi bir isteğiniz varsa bunu da göz önünde bulundurmayı unutmayın.

9. Yemek yeme alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurun.

Tatil boyunca ne yiyeceğiniz sizin için önemliyse bunu da arama kriterlerine ekleyin. Eğer özel bir diyet uyguluyor ve dışarıdan yemeyi pek tercih etmiyorsanız, evin mutlaka yeterli bir mutfağının olduğundan emin olun. Ayrıca kalabalık tatillerde diğer insanların ihtiyaçlarını gözden geçirmeyi ve mutfak alanının hepinize yetip yetmeyeceğini sorgulamayı da unutmayın.

10. Özel isteklerinizden vazgeçmeyin.

Villa tatili, tek tip ve sıradan tatillerin aksine her zevke ve isteğe hitap eder. Böylece tatilden alınan keyfi ve mutluluğu en üst düzeye çıkarır. Bu nedenle kapalı havuz, açık havuz, bahçe, güneşlenme alanı, klima, masa tenisi ve daha aklınıza gelecek pek çok detaya dikkat ederek seçim yapın. Sonuçta başka yerde bulamayacağınız özelliklerin hepsine bu villalarda ulaşabilirsiniz.







