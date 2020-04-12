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Nasırı bir günde kökünden söküyor! Sirke, karbonat, aspirin...

Yasin Koçal Yasin Koçal
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Nasır deyip geçmeyin acısını çeken bilir. Ellerde ve ayaklarda oluşan ufacık bir nasır yaşam kalitenizi büyük oranda düşürmeye yeter de artar. Yüzde yüz doğal yöntemlerle herhangi bir müdahaleye gerek duymadan nasırlarınızdan kurtulabilirsiniz.

Nasırı bir günde kökünden söküyor! Sirke, karbonat, aspirin...

Çoğunlukla ellerde ve ayaklarda ortaya çıkan nasır, vücudun cilt dokusunun yaşadığı aşırı sürtünme ve baskıya karşı kendisini korumasıyla gelişir. Nasır oluşmaya başladığı zaman müdahale etmek gerekir. Eğer müdahale etmezseniz nasır kökü cildin alt tabakalarına doğru ilerleyerek enfeksiyon riski oluşturabilirler. Ayaklarda oluşan nasırlarda ise bu kökün oluşmasıyla ağrılar şiddetlenerek yürürken çok fazla acı ve rahatsızlığa neden olabilir. İşte, ihtiyacınız olan doğal malzemeler ile nasırdan kurtulmanın yolları...

PONZA TAŞI İLE NASIRLARA VEDA EDİN!

Nasırlar cildin sertleşmesi ile ölü derinin cilt yüzeyinde görünür hale gelmesiyle oluşur. Soğutulmuş lavlardan oluşan ponza taşının aşındırıcı özelliği sayesinde kuru ve ölü cildin temizlenerek nasırın daha hızlı iyileşmesini sağlar. 15-20 dakika boyunca nasırlı bölgeyi ılık suyun içerisinde bekleterek ponza taşı ile 5 dakika hafifçe ovalayın. Nasır tamamen yok oluncaya kadar bu işlemi tekrar etmelisiniz.

ASPİRİN İLE NASIRDAN KURTULMANIZ MÜMKÜN

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Nasırlarınızdan kurtulmak için aspirin çok büyük bir yardımcınız olacak. 5-6 adet aspirini ezerek yarım çay bardağı su ile macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Elde ettiğiniz macunu nasırlı bölgeye iyice yedirerek sürün. Ardından temiz bir bezle sararak 10 dakika sararak bekletin. Son olarak ise ponza taşı yardımıyla macun sürdüğünüz bölgeleri törpüleyerek ılık bir suyla yıkayın. Bu işlemi nasırlardan kurtulana kadar her gece uygularsanız nasırdan eser kalmayacak. Şeker hastalığınız veya aspirine alerjiniz varsa bu yöntemi kullanmaktan kaçının!

TEREBENTİN YAĞI İLE NASIRI YUMUŞATIN

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Terebentin yağı antiseptik özelliği ile nasırları tedavi etmede büyük bir öneme sahiptir. Antiseptik özellik nasırın enfekte olmasını önleyerek nasırın iyileşmesinde ve yumuşamasında yardımcı olur. Terebentin yağını sürmeden önce nasırlı böyleyi ponza taşı ile buzlu suyla ovalayarak kurulayın. Pamuğa batırılmış yağı nasırın üzerine sürdükten sonra bandajlayarak gece boyunca bekletin. Nasır iyileşene kadar 2 günde bir tekrarlamanız gerekir.

HER DERDE DEVA SİRKE

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Sirkenin nasırdan oluşan sertleşmiş cildi yumuşatıp soyulmasını kolaylaştıran çok yüksek asit özelliği bulunur. Bu özelliğinden dolayı sirkeyi doğrudan uygulama için çok güçlü olduğunu bilmesiniz. Üçte bir oranında suyla sulandırarak nasır olan yerlere uygulayarak bandajlayın. Gece boyunca beklettiğiniz bandajı çıkarıp, bölgeyi yıkayarak üzerine hindistan cevizi yağı sürerek yumuşatın. Bu uygulamayla nasırlar çabucak iyileşecek.

KARBONAT/LİMON İKİLİSİNİN GÜCÜ İLE NASIRLARI YOK EDİN

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Karbonat ve limon doğal deri soyucu olduklarından nasırdan oluşan ölü deriden kurtulmanıza yardım ederler. Ekstra bir etki için karbonat ve limonu karıştırıp macun kıvamına getirerek nasırın üzerine uygulayın. Diğer işlemler gibi bunu da bandajla sarıp gece boyu bekleterek uygulayabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
nasır, ayak nasırı,

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