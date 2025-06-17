Nasrettin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti! Canlı yayında cinayeti anlattı: "Kadın getirdiğimi zannetti"

Konya’da yaşayan ve Nasreddin Hoca karakterini temsili olarak canlandıran 61 yaşındaki Mehmet Tural, günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Ailesi son çare olarak Müge Anlı'nın programına başvurdu.

89 yaşındaki annesi Melahat Tural, Müge Anlı'dan yardım istedi ve arama çalışmaları hız kesmeden devam ettiç Programda ise Mehmet Tural'la ilgili şaşırtan gerçekler ortaya çıktı. Mehmet Tural’ın sosyal medyada tanıştığı Gülşen Dal isimli bir kadına evlenme vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği öğrenildi.

Tural'ın ayrıca kaybolmadan önce evine bıraktığı bir not olduğu belirtildi. Ortaya çıkan notta "Dolandırıldım. Bana bir şey olursa Kenan isimli şahıstan bilin" ifadeleri yer aldı. Notta ismi geçen Kenan Yılmaz da programa katıldı. Mehmet Tural'ın kaybıyla ilgisi olup olmadığı soruldu. Yılmaz, uzun süre iddiaları reddetti.

CANLI YAYINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Son programda ise Kenan Yılmaz, Mehmet Tural’ı öldürdüğünü itiraf etti. Yılmaz, cinayetin nasıl işlendiğini şu sözlerle anlattı:

“Mehmet Tural, kendisine kadın getirdiğimi sandı. Ama kadını görmeyince sinirlendi. Bana silah çekti ve 'Sür' dedi. Issız bir yerde durduk. Silahı bana doğrulttu. Elinden almaya çalıştım, arbede yaşandı. Boğazına yapıştım, o da silahı çevirmeye çalışıyordu. O anda silah patladı. Kafasına mı geldi, omzuna mı geldi bilmiyorum. Sonra aşağı düştü, ben atmadım, kendi düştü. Orası yüksek bir yerdi, aşağıda dere akıyordu.”