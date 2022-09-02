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Natalie Portman'a büyük şok! Film setine silahlı baskın

02.09.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Luc Besson'un "Léon" adlı filminde canlandırdığı rolle dünya çapında üne kavuşan Natalie Portman'ın çekimleri süren "Lady in the Lake" adlı dizisi askıya alındı. Çekimler, bir grup kişinin tehditleri sebebiyle durduruldu.

Natalie Portman'a büyük şok! Film setine silahlı baskın

"Siyah Kuğu", "Sevginin Gücü" ve "Thor" gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Natalie Portman’ın (41) çekimleri süren "Lady in the Lake" dizisi, bir grup adamın tehditlerine maruz kaldı.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre; Dizinin çekimleri, set ekibinin can güvenliğini korumak için durduruldu.

TEHDİTLER SAVURUP, 50 BİN DOLAR İSTEDİLER

ABD'de Baltimore'da gerçekleşen dizinin çekimlerini silahlı bir şekilde basan bir grup kişinin, setin kaldırılması ve çekimlerin durdurulması konusunda tehditler savurduğu belirtildi.

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Eğer çekimler durdurulmazsa veya kendilerine 50 bin dolar verilmezse birini vuracaklarını söyleyen grup, Baltimore polisleri tarafından aranıyor.

"LADY IN THE LAKE" HAKKINDA

Alma Har'el'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, 60'lı yılarda Baltimore'da gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan Laura Lippman'in hikayesini konu alıyor.

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"KENDİ CİNSELLİĞİMDEN BİR ŞEYLER GÖTÜRDÜ"

Öte yandan daha önce bilinmeyenlerini anlatan Portman, birçok projesindeki rolleri oynamanın medyada 'lolita' gibi resmedilmesine yol açtığını dile getirmişti.

Natalie Portman, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Sanırım daha çocukken cinselleştirilmek kendi cinselliğimden bir şeyler götürdü çünkü beni korkuttu. Bana güvenli olabilmemin yolu 'Ben tutucuyum, ben ciddiyim ve bana saygı duymalısınız. Ben zekiyim ve bana bu şekilde bakmayın' demekmiş gibi hissettirdi.
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"GÜVENDE HİSSETMİYORSUNUZ"

2012'de dansçı Benjamin Millepied ile evlenen oyuncu, sözlerine, "Oysa o yaşta kendi cinselliğiniz var, kendinize ait arzularınız var ve bir şeyler keşfetmek istiyorsunuz, açık olmak istiyorsunuz; ama daha yaşlı erkekler sizinle ilgilendiğinde ister istemez güvende hissetmiyorsunuz ve 'Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır!' diyorsunuz." şeklinde devam etmişti.
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"İFFETLİ İMAJI ÇİZDİM"

Kendini korumak için kaleler inşa ettiğini anlatan Natalie Portman, iffetli olduğuna dair bir imaj çizdiğini de söylemişti.

1994 yapımı "Sevginin Gücü" (Léon: The Professional) ve 1996 yapımı "Harika Kızlar" (Beautiful Girls) gibi filmlerde oynayarak ün kazanan Portman, "Bunu bilinçli olarak geliştirdiğimin farkındayım çünkü kendimi güvende hissetmemin bir yoluydu." demişti.

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Natalie Portman Oyuncu
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