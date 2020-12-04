Natalie Portman, Chris Hemsworth’un fotoğrafına kayıtsız kalamadı

Thor: Love and Thunder filminin yıldızlarından Natalie Portman, rol arkadaşı Chris Hemsworth’ün sosyal medyada viral olan fotoğrafına yorum yaptı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, ABD’li ünlü komedyen Jimmy Kimmel’ın programına katılan Hollywood yıldızı, diğer pek çok sosyal medya kullanıcısı gibi Hemsworth’ün fotoğrafı karşısında şaşkına dönmüş görünüyor.

NATALİE PORTMAN: 'BAŞKA BİR DÜNYAYA AİT'

Kimmel’ın Hemsworth’ün fotoğrafına dair neler düşündüğünü sorduktan sonra Portman şu ifadeleri kullandı:

"Başka bir dünyaya ait gibi. Kasların nasıl çalıştığına ve nasıl bu hale geldiklerine dair çok bilgisiz hissediyorum. Gördüğümde, 'Kaslarını kullandığında kanın mı boşalıyor?' dedim. Çünkü çok beyaz görünüyor, değil mi? Ah Chris seni biraz bronzlaştırmalıyız."

Portman ayrıca, "İyi görünüyor. Bu çok büyük bir baskı. Yanındaki küçük büyükannesi gibi görüneceğim" ifadesini kullandı.

Taika Waititi’nin yönetmen koltuğunda oturacağı Thor: Love and Thunder’da Natalie Portman ve Chris Hemsworth’ün yanı sıra Tessa Thompson da yer alacak.



