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Natalie Portman’dan yıllar sonra Leon (Sevginin Gücü) filmi için çok konuşulacak itiraf! “Bazı yönlerden biraz nahoş”

13.05.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1994 yılında vizyona giren ve başarısının yanında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Leon (Sevginin Gücü) filminin çocuk yıldızı Natalie Portman, kariyer basamaklarını sıçramasına yardımcı olan yapım hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. 13 yaşında sinema dünyasına ilk adıma attığı film olan Leon’u güzel oyuncu “Bazı yönlerden biraz nahoş” sözleriyle değerlendirdi.

Natalie Portman’dan yıllar sonra Leon (Sevginin Gücü) filmi için çok konuşulacak itiraf! “Bazı yönlerden biraz nahoş”

Sinema dünyasının en çok konuşulan Luc Besson imzalı Leon (Sevginin Gücü) filminde Natalie Portman, ailesinin ölümünden sonra bir tetikçinin yanına aldığı bir genç kız olan Mathilda'yı canlandırmıştı. Yıllar sonrasında kariyerinin başlangıcı olarak kabul ettiği filme dair karmaşık düşünceleri olduğunu belirten güzel oyuncu açıklamalarıyla gündem yarattı.

“BENİM İÇİN KARMAŞIK BİR MESELE”

sinema kapak

The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda sevilen oyuncu, “Hala çok sevilen bir film ve bana şimdiye kadar neredeyse tüm filmlerden daha çok bununla ilgili sorular soruluyor. Bu film bana kariyerimi kazandırdı. Bugün izlediğinizde, kesinlikle bu filmin en hafif tabiriyle bazı nahoş yönleri var. Yani evet, benim için karmaşık bir mesele” ifadelerini kullandı.

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Natalie Portman leon

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