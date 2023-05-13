Natalie Portman’dan yıllar sonra Leon (Sevginin Gücü) filmi için çok konuşulacak itiraf! “Bazı yönlerden biraz nahoş”

Sinema dünyasının en çok konuşulan Luc Besson imzalı Leon (Sevginin Gücü) filminde Natalie Portman, ailesinin ölümünden sonra bir tetikçinin yanına aldığı bir genç kız olan Mathilda'yı canlandırmıştı. Yıllar sonrasında kariyerinin başlangıcı olarak kabul ettiği filme dair karmaşık düşünceleri olduğunu belirten güzel oyuncu açıklamalarıyla gündem yarattı.

“BENİM İÇİN KARMAŞIK BİR MESELE”

The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda sevilen oyuncu, “Hala çok sevilen bir film ve bana şimdiye kadar neredeyse tüm filmlerden daha çok bununla ilgili sorular soruluyor. Bu film bana kariyerimi kazandırdı. Bugün izlediğinizde, kesinlikle bu filmin en hafif tabiriyle bazı nahoş yönleri var. Yani evet, benim için karmaşık bir mesele” ifadelerini kullandı.

