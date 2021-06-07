MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nathalie Emmanuel: Game of Thrones'ta bazı çıplak sahneleri kabul ettiğim için...

Nathalie Emmanuel: Game of Thrones'ta bazı çıplak sahneleri kabul ettiğim için...

07.06.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones'ta Missandei'si karakteriyle yıldızı parlayan şu sıralar ise Hızlı ve Öfkeli 9'un heyecanını yaşayan oyuncu Nathalie Emmanuel, "Game of Thrones'ta bazı çıplak sahneleri kabul ettiğim için algı her şeye açık olduğum yönündeydi. Ancak anlayamadıkları şey bu her proje için geçerli değil" ifadelerini kullandı.

Nathalie Emmanuel: Game of Thrones'ta bazı çıplak sahneleri kabul ettiğim için...

Nathalie Emmanuel, Game of Thrones'taki çıplak sahnelerin yeni projelerde kendisine dair yanlış algı yarattığını ifade etti. Independent Türkçe'nin Screen Rant'ten aktardığına göre; Emmanuel, çıplak sahnelerin yapımcılara gerçekçi olmayan fikirler verdiğini, çıplak sahnelerde tamamen rahat olduğuna yönelik bir beklenti oluşturduğunu dile getirdi.

32 yaşındaki oyuncu Game of Thrones'da rahat hissetmesinin diğer projeler için doğrudan geçerli olmadığını belirtti.

1DbVEFyXkU6GQqnCG2fUtQ

Emmanuel şu ifadeleri kullandı: "Game of Thrones'u çekerken bazı çıplak sahneleri ya da çıplaklığı kabul etmiştim… Ve rol çıplaklık gerektirdiğinde diğer projelerin algısı Game of Thrones'da yaptığım için her şeye açık olduğum yönündeydi. Ancak anlayamadıkları şey belirli bir proje için şartları ve belirli şeyleri kabul etmemdi ve bu her proje için geçerli değil."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Denizde çocuklar gibi eğlendilerDenizde çocuklar gibi eğlendiler
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.