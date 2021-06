Nathalie Emmanuel: Game of Thrones'ta bazı çıplak sahneleri kabul ettiğim için...

Nathalie Emmanuel, Game of Thrones'taki çıplak sahnelerin yeni projelerde kendisine dair yanlış algı yarattığını ifade etti. Independent Türkçe'nin Screen Rant'ten aktardığına göre; Emmanuel, çıplak sahnelerin yapımcılara gerçekçi olmayan fikirler verdiğini, çıplak sahnelerde tamamen rahat olduğuna yönelik bir beklenti oluşturduğunu dile getirdi.

32 yaşındaki oyuncu Game of Thrones'da rahat hissetmesinin diğer projeler için doğrudan geçerli olmadığını belirtti.

Emmanuel şu ifadeleri kullandı: "Game of Thrones'u çekerken bazı çıplak sahneleri ya da çıplaklığı kabul etmiştim… Ve rol çıplaklık gerektirdiğinde diğer projelerin algısı Game of Thrones'da yaptığım için her şeye açık olduğum yönündeydi. Ancak anlayamadıkları şey belirli bir proje için şartları ve belirli şeyleri kabul etmemdi ve bu her proje için geçerli değil."