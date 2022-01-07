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  4. Naz Mila'dan "Bakireyim" yanıtı! "Hayatımda hiç erkek yok"

Naz Mila'dan "Bakireyim" yanıtı! "Hayatımda hiç erkek yok"

07.01.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzdivaç programlarıyla adını duyurduktan sonra sosyal medyada iddialı paylaşımlar yapan Naz Mila takipçilerinin sorularını yanıtladı. Naz Mila bir takipçisinin sorusuna ise "Bakireyim aslında" yanıtını vererek dikkat çekti.

Naz Mila'dan "Bakireyim" yanıtı! "Hayatımda hiç erkek yok"

Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen Gel programıyla ünlenen Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila sosyal medyada 1.3 milyon takipçisine iddialı tarzıyla sık sık paylaşımlar yapıyor.

Son olarak takipçilerinin sorularını yanıtlayan Naz Mila bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Eski yarışmacı takipçisinin "Olmayan eniştelerimizle egonu yüksek tutmak nasıl bir duygu" sorusuna özel hayatına dair bir bilgiyle yanıt verdi.

Ekran Alıntısı

Naz Mila bu soruya ayna selfie'sini paylaşarak "Aslında bakireyim. Hayatımda hiç erkek yok ama işte egom yükselsin diye yalan atıyordum" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila Zuhal Topal
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