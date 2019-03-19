MAGAZİN

Nazan Kesal İranlı şair Füruğ'un hayatını sahneye taşındı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın hayatını anlatan, Nazan Kesal'ın "Yaralarım Aşktandır" isimli tek kişilik oyununun prömiyeri yapıldı.

Nazan Kesal İranlı şair Füruğ'un hayatını sahneye taşındı

Yönetmenliğini Berfin Zenderlioğlu'nun üstlendiği oyun, DasDas Atölye'de tiyatroseverlerle buluştu.

Kesal, oyun öncesinde yaptığı açıklamada, Füruğ'u oynamayı yıllardır düşlediğini anlatarak "Şiirleriyle eşim sayesinde tanıştım ama Füruğ'la da tanışmayı, ona sarılmayı çok isterdim" dedi.

Bir trafik kazasında 32 yaşındayken ölen şairi canlandıran Kesal, oyunu şu sözlerle anlattı:

"Biyografik bir oyun. Ağırlıklı olarak anlatı var ama çok önemli bir şair olduğu için, sayısı fazla olmasa da 5-6 tane şiirini kullanıyoruz. Füruğ da kendi dünyası içinde, İran'da çok ciddi bir baskı ve tehditle karşı karşıya kalmış. Ölmüş ama onun bedeni öldükten sonra bile toprakla buluşturulmamış iki gün boyunca. Biraz da bunu sorgulayan bir oyun. Toprak herkese kucağını açan bir şey ama insan eliyle o bile engelleniyor. Bir kadının hikayesi, erkeklerin dünyasında, kuralların erkekler tarafından konulduğu bir dünyada yaşamak zorunda kalan bir kadının aslında nasıl yok edildiğini anlatan bir oyun. Bu kadın bir şair olunca da başka türlü bir isyan, başka türlü bir başkaldırı ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu tarz sıkıntıları günlük hayatta farklı sınıflardan, farklı mesleklerden yaşayan çok fazla isimsiz kadın var. Bu oyunu bütün kadınlara armağan ederek oynamayı ve biraz da o isimsiz kadınlara cesaret vermesini istiyorum".

'KEDERİ, YALNIZLIĞI, YAŞAMA OLAN TUTKUSU VE AŞKI ÇOK ETKİLEDİ'

Oyunun isminin ilk önce Füruğ Ferruhzad'ın yönettiği "Ev Karadır" belgeseli ile aynı olmasını düşündüklerini aktaran oyuncu, "Biraz karanlık bir isimdi, oyunun ismi seyirciyi çağırsın istedik. Sonra 'Sonsuz Bir Gün Batımı' mı olsa, dedik. En sonunda, aşk herkesi kucaklayan bir şey olduğu için, Füruğ'un bir dizesi olan 'Yaralarım Aşktandır' oldu oyunun ismi" diye konuştu.

Kesal, Füruğ'un yalnız bir kadın olarak öldüğünü ifade ederek, "Beni de aslında onun kederi, yalnızlığı, yaşama olan tutkusu ve aşkı çok etkiledi. Yani bu oyun tabii ki yalnız olmak zorundaydı. Çünkü bizim oyunu anlattığımız yer araf bir yer. Ne toprakta ne de yaşıyor. Bir boşlukta, kendi düzleminden ömrünü anlatıyor seyirciye. O yüzden de tek kişilik olmak zorundaydı" ifadelerini kullandı.

Şebnem İşigüzel'in kaleme aldığı "Yaralarım Aşktandır" oyunu, 21 ve 28 Mart'ta da DasDas Atölye'de sahnelenecek.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Yaralarım Aşktandır! Furuğ Ferruhzadı sahneye taşınıyorYaralarım Aşktandır! Furuğ Ferruhzadı sahneye taşınıyor
Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'li Aslında Özgürsün turnesi devam ediyorEmel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'li Aslında Özgürsün turnesi devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaralarım aşktandır Füruğ nazan kesal Furuğ Ferruhzad dasdas

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

Hollanda'daki saldırganın eski sevgilisinden şoke eden sözler!

Hollanda'daki saldırganın eski sevgilisinden şoke eden sözler!

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'li Aslında Özgürsün turnesi devam ediyor

Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'li Aslında Özgürsün turnesi devam ediyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazan Kesal Furuğ Ferruhzad'a hayat verecek!

Yaralarım Aşktandır! Furuğ Ferruhzadı sahneye taşınıyor

Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'li Aslında Özgürsün turnesi devam ediyor

Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'li Aslında Özgürsün turnesi devam ediyor

Zerrin Özer'den Gaziantep'te Kadınlar Günü konseri

Zerrin Özer'den Kadınlar Günü konseri!

Haydar Ergülen: Çocukluk, şiiri sokaktan toplamaktır

Eğitim seminerinin kapanışını ünlü şair yaptı

Çukur'un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil, 12 Numaralı Adam'la Avrupa'yı fethediyor!

12 Numaralı Adam'la Avrupa'yı fethediyor!

91. Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısında şıklık yarışı

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.