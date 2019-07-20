MAGAZİN

Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2019 09:19 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından şortlu fotoğraflarını paylaşan ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik, takipçilerinin tepkisini çekti. Çelik'e "Şeytana uymuşsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu

Star TV ekranlarında yıllardır haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik'in sosyal medya paylaşımları olay yarattı. Ailesiyle birlikte çıktıkları tatil şortlu fotoğraflarını paylaşan Çelik'e bir sürü olumsuz yorum yapıldı.

Spiker Nazlı Çelik'in kızıyla birlikte tatil yaptıkları Ayvalık'ta şort giyerek objektiflere poz vermesi bir grup tarafından eleştirildi.

Geçtiğimi günlerde Şeytan Tepesi'ne çıkarak kızıyla kayalıkların üzerinde poz veren ünlü spikere 'Şeytana uymuşsunuz', 'Lütfen şeytanın yolundan çıkın' gibi birçok eleştiri geldi. Çelik'in günlere önce paylaştığı fotoğraflar gelen kötü yorumlardan dolayı günler sonra gündeme geldi.

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INSTAGRAM'A ŞİKAYET ETTİLER

Nazlı Çelik'in sevenleri ise gelen yorumlara adeta öfke kustu. Bazı sosyal medya kullanıcıları olumsuz yorum yapan kişileri Instagram'a şikayet etti. Gelen tepkilerin ardından olumsuz yorumların bazıları kaldırıldı.

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