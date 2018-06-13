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Nazlı Hamarat, 5 günlük bebeğiyle güzellik merkezine gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 10:18 | Son Güncelleme

'İşte Benim Stilim' adlı yarışmayla ünlenen Nazlı Hamarat, 5 günlük bebeğiyle Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezine gitti

Nazlı Hamarat, 5 günlük bebeğiyle güzellik merkezine gitti

Nazlı Hamarat, 5 günlük oğlu İlter Noyan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Hamile olduğunu kısa bir süre önce sosyal medya hesabından duyuran Hamarat'ın dünyaya yeni gelen bebeğiyle dışarı çıkması tepkilere neden oldu.

5 GÜNLÜK BEBEKLE BAKIMA GİTTİ

Oğlu İlter'le dışarı çıktığını Instagram hesabından duyuran Nazlı Hamarat, "Dün İlter Noyan'ın bugün de benim doktor kontrollerimiz vardi 40'ı çıkmadığı yazanlar için yazıyorum bunu" dedi.

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Nişantaşı'na gelmişken güzellik merkezine giden Hamarat, "Doğum sonrası biraz güzelleştik" dedi.

"BEBEĞİMİN BABASI BİR HATAYDI"

Hamarat bebeğinin babası bir süre sakladıktan sonra bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Aydın Gaffar olduğunu söyledi. Hamarat "Babasını öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim" dedi.

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