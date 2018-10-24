Nazlı Hamarat ve eski sevgilisi yine mahkemelik oldu

Yaklaşık bir yıllık beraberliğin ardından Aydın Gaffar'la aşkı sona eren Nazlı Hamarat, ayrılık sonrası sevgilisinden hamile olduğunu açıklamıştı. Hamilelik sırasında da sık sık kavga ettikleri öğrenilen ikili, karşılıklı olarak birbirlerine uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Son olarak Aydın Gaffar, Nazlı Hamarat'ın 6 Haziran'da dünyaya getirdiği oğlu İlter Noyan'ın kendi çocuğu olup olmadığının tespit edilmesi için dava açtı.

10 Ekim'de İstanbul 13. Aile Mahkemesi'ne başvuran ve tanıma beyanının tespitini talep eden Gaffar, "Bebeğin babasının ben olduğum DNA testiyle de tespit edilirse üzerime düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

Nazlı Hamarat, sosyal medyada suda dünyaya getirdiği bebeğiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulmuştu.

