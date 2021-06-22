Nazlı Kayı evlilik hazırlığı yaptığı Hacı Sabancı’nın doğum gününü böyle kutladı

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti düğünleri için gün sayarken bir taraftan da tatilin tadını çıkarıyor. Nazlı Kayı, nişanlısı Hacı Sabancı’nın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Geçtiğimiz sene nişanlanan çiftinin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor. Nazlı Kayı, Hacı Sabancı’nın doğum günü için paylaştığı fotoğrafın altına şu notu ekledi:

Seninle her gün yeni anılar yaratmak tarif edilemez

Paylaşım binlerce yorum ve beğeni alırken, yorumların arasında Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın emojili yorumu dikkat çekti.

