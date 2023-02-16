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Ne açıklama yapacağı merak edilen Haluk Levent enkazdan çıkarılan 10 günlük bebeği paylaşıp...

16.02.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" sözleriyle merak konusu olan şarkıcı Haluk Levent yeni bir paylaşım yaptı. Enkazdan çıkarılan 10 günlük bebekle kucağında poz veren Levent bebeğe verdiği ismi de sosyal medyadan duyurdu.

Ne açıklama yapacağı merak edilen Haluk Levent enkazdan çıkarılan 10 günlük bebeği paylaşıp...

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan 11 ildeki depremzedelere yardım toplayan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent geçtiğimiz gün "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" açıklamasıyla dikkat çekti.

Bahçeli'nin hedefinde olan Haluk Levent AHBAP'tan istifa edecek mi merak konusu olurken deprem bölgesinde çadır kuran şarkıcı bir paylaşım daha yaptı.

Haluk Levent enkazdan çıkarılan 10 günlük bebeği paylaşarak "10 günlük bebek.
⁦Enkazdan çıkarıldılar. Ahbap Çadırkenti'nde yanımızda kalıyorlar. 'Abi daha isim koymamıştık sen koy adını' dediler. Adını mavi koydum" dedi.

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"1999 DÜZCE DEPREMİNDE..."

"İnanılmaz duygu doluyum" diyen Levent bir diğer paylaşımında ise şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"1999 Düzce depreminde benim de içinde bulunduğum kurtarma ekibi Hastane caddesindeki vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmıştık.
Onlardan biri Taha Bakıcı idi.
Onu ve ailesini kurtarmıştık.
Şimdi yanıma geldi.
Ve birlikte yaraları sarmaya çalışacağız."

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