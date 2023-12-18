Ne Almanya ne de ABD... Binlerce Türk çalışmak için Güney Kore'ye akın ediyor: Aylık kazançları dudak uçuklattı

Gurbetçilerin son dönemde gözdesi ne Almanya ne de ABD... Teknolojisinin yanı sıra K-Pop ile dünyaya nam salan Güney Kore'ye artık binlerce Türk çalışmaya gidiyor.

TÜRKLER GÜNEY KORE'YE AKIN ETTİ

Güney Kore sadece K-Pop ile değil, ekonomisi ile de Türklerin ilgisini çekti. Binlerce Türk son zamanlarda Güney Kore'ye akın etti. Güney Kore'ye öğrenci olarak gelenlerin dışında gurbetçi Türkler, restoran, fabrika, tarla ve hatta denizde çalışıyorlar.

AYLIK KAZANÇ 5 BİN DOLARLARA KADAR ÇIKIYOR

Türkleri evinden 7 bin 700 km uzağa getiren en önemli neden ise kazanılan para. Ortalama bir Türk işçisinin kazandığı para en düşük 2000 bin dolardan başlıyor ve 5 bin dolarlara kadar çıkabiliyor. Bir motokurye aylık olarak 80-90 bin kazandığını açıkladı.

KAÇAK TÜRKLERİN SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNDE

Seul'de yasal olarak çalışan Türk sayısının 5 bin olduğu ifade edilirken kaçak olarak çalışan Türklerin sayısının 10 binin üzerine olduğu ifade edildi. Güney Kore son dönemde birçok Türk'ü ise kaçak çalışacakları şüphesiyle kapıdan geri çevirdi.

"HER GÜN EN AZ 20-30 MESAJ GELİYOR"

Show Haber'in haberine göre bir iş insanı, "Buranın insanları iyi. Almanya'ya gidip Türk'üm dediğin zaman iyi gözle bakmıyorlar" dedi.

Orada çalışan Türkler ise "Uzak Doğu'nun Almanyası Kore olmuş diyebiliriz" , "Bu ülkede her zaman Korelilerin yapmadığı zor işleri biz yaptık. Tarlasını denizini bütün ağır işleri biz yaptık", "Bana iş için her gün en az 20-30 tane mesaj geliyor" yorumlarında bulundu.







