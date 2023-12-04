MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ne Gemiler Yaktım'ın Fidan'ı Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli ve kaç yaşında? Dizi ve filmleri

Ne Gemiler Yaktım'ın Fidan'ı Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli ve kaç yaşında? Dizi ve filmleri

04.12.2023 15:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devrim Özkan, Ne Gemiler Yaktım dizisinde Fidan karakterine hayat veriyor. Dizide Deniz Baysal Yurtcu,, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman gibi isimlerle başrolü paylaşan oyuncunun biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Devrim Özkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'ın Fidan'ı Devrim Özkan'ın oynadığı dizi ve filmler...

Ne Gemiler Yaktım'ın Fidan'ı Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli ve kaç yaşında? Dizi ve filmleri

Devrim Özkan, Ne Gemiler Yaktım dizisinin 1. bölümü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Devrim Özkan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da Fidan karakterini canlandırıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gördüğü sırada 1. sınıfın sonunda okulu bırakan güzel yıldız, Rüya dizisi ile oyunculuğa başlamıştı. İşte Ne Gemiler Yaktım'ın Fidan'ı Devrim Özkan'ın hayatı ve biyografisi...

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 1998 yılında doğdu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimine devam eden Özkan, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray'ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

Genç oyuncu, Kadir Doğulu, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcı ve Baran Bölükbaşı'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Vuslat dizisinde Feride'yi canlandırdı. Ramo dizisinde Nehir karakterine hayat verdi.

NE GEMİLER YAKTIM'IN YILDIZI DEVRİM ÖZKAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

İşte Devrim Özkan'ın oynadığı dizi ve filmler:

2017 Rüya
2017-2018 Vatanım Sensin
2019-2020 Vuslat
2020-2021 Ramo
2021 Ex Aşkım Selin
2022-2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
2023- Ne Gemiler Yaktım
2023- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı tarzıyla geceye damga vurdu! Göğüslerini boncuklarla kapattı İddialı tarzıyla geceye damga vurdu! Göğüslerini boncuklarla kapattı
Şıklığının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı Şıklığının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı
Şevval Sam yıllara meydan okuyor! Altın Kelebek tarzına bir bakan bir daha baktı... İşte sırrıŞevval Sam yıllara meydan okuyor! Altın Kelebek tarzına bir bakan bir daha baktı... İşte sırrı
Anahtar Kelimeler:
Erkan Kolçak Köstendil devrim özkan Ne Gemiler Yaktım Devrim Özkan kimdir Devrim Özkan sevgilisi erkan rüya yaşında karakteri aktan
En Çok Okunan Haberler
Marmara'daki depremler sonrası bu hale geldiler! Bakanlık harekete geçti

Marmara'daki depremler sonrası bu hale geldiler! Bakanlık harekete geçti

20 ton limonu dere yatağına dökmüşlerdi! O görüntüler harekete geçirdi

20 ton limonu dere yatağına dökmüşlerdi! O görüntüler harekete geçirdi

TikTok'ta bu da oldu: Canlı yayın açıp yellenerek hediye topladı

TikTok'ta bu da oldu: Canlı yayın açıp yellenerek hediye topladı

Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçiyordu! AK Parti'li o isim istifa etti

Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçiyordu! AK Parti'li o isim istifa etti

Yeni asgari ücrette sınırı çizen veri! Uyum yakalandı, o rakam artık sürpriz değil

Yeni asgari ücrette sınırı çizen veri! Uyum yakalandı, o rakam artık sürpriz değil

Kasım ayı TÜFE verisi ile 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Kasım ayı TÜFE verisi ile 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.