Ne Gemiler Yaktım'ın Fidan'ı Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli ve kaç yaşında? Dizi ve filmleri

Devrim Özkan, Ne Gemiler Yaktım dizisinin 1. bölümü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Devrim Özkan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da Fidan karakterini canlandırıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gördüğü sırada 1. sınıfın sonunda okulu bırakan güzel yıldız, Rüya dizisi ile oyunculuğa başlamıştı. İşte Ne Gemiler Yaktım'ın Fidan'ı Devrim Özkan'ın hayatı ve biyografisi...

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 1998 yılında doğdu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimine devam eden Özkan, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray'ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

Genç oyuncu, Kadir Doğulu, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcı ve Baran Bölükbaşı'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Vuslat dizisinde Feride'yi canlandırdı. Ramo dizisinde Nehir karakterine hayat verdi.

NE GEMİLER YAKTIM'IN YILDIZI DEVRİM ÖZKAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

İşte Devrim Özkan'ın oynadığı dizi ve filmler:

2017 Rüya

2017-2018 Vatanım Sensin

2019-2020 Vuslat

2020-2021 Ramo

2021 Ex Aşkım Selin

2022-2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2023- Ne Gemiler Yaktım

2023- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî





