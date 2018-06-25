YEMEK

Ne gerek var bunlara! Görünce sinirlerinizi altüst edecek 10 fotoğraf

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.06.2018 10:05 | Son Güncelleme

Nimetle şaka olmaz demediler mi size hiç!?

Ne gerek var bunlara! Görünce sinirlerinizi altüst edecek 10 fotoğraf

1. Kim fasulyeyi neden böyle denesin ve yemek istesin ki!

rgfdgff

2. Bunun ne olduğunu anlayan var mı?

fdg

3. Sanki çileğin üstü soyulmuş gibi...

fdgfh

4. Kafalar karışık

mısır gevreği

5. Mısır gevreğini portakal suyuyla denemek gerçekten mantıksız

mısır gecreği 2

6. Tavuklu çorbaya muz katan insan! Nasıl bir mideye sahipsiniz böyle

corba

7. Şu görüntünün tek bir açıklaması vari: İsraf

zeytin ekmek

8. Çilekli süte alışkınız da ketçaplısı bizi üzdü açıkcası

süt

9. Umarım aklımızdan geçen şey gerçek değildir

pasta

10. Yorumsuz!

klozet

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sunum yemek

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