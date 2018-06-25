Ne gerek var bunlara! Görünce sinirlerinizi altüst edecek 10 fotoğraf
Eren Kuyucubaşı
KEŞFET
HABERLERİ
|
25.06.2018 10:05 | Son Güncelleme
Nimetle şaka olmaz demediler mi size hiç!?
1. Kim fasulyeyi neden böyle denesin ve yemek istesin ki!
2. Bunun ne olduğunu anlayan var mı?
3. Sanki çileğin üstü soyulmuş gibi...
4. Kafalar karışık
5. Mısır gevreğini portakal suyuyla denemek gerçekten mantıksız
6. Tavuklu çorbaya muz katan insan! Nasıl bir mideye sahipsiniz böyle
7. Şu görüntünün tek bir açıklaması vari: İsraf
8. Çilekli süte alışkınız da ketçaplısı bizi üzdü açıkcası
9. Umarım aklımızdan geçen şey gerçek değildir
10. Yorumsuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum