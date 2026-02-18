Mynet Trend

Ülke koca bir çöplüğe döndü! Yakıt krizi hayatı felç etti

ABD ile yaşanan gerilimin ardından derinleşen yakıt krizi Küba’da hayatı felç etti. Başkent Havana’da çöp kamyonlarının yarıdan fazlası çalışamaz hale gelirken sokaklarda dev çöp yığınları oluştu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Küba’da yakıt sıkıntısı büyüyor, etkileri ise sokaklara taşmış durumda. Başkent Havana başta olmak üzere birçok şehirde çöp toplama hizmetleri aksadı, çöpler sokaklarda birikmeye başladı.

Devlet yayın organı Cubadebate’in verilerine göre Havana’daki 106 çöp kamyonundan yalnızca 44’ü aktif olarak çalışabiliyor. Yakıt depoları boş kalan araçlar hizmet dışı kalınca şehir adeta durma noktasına geldi.

Ülke koca bir çöplüğe döndü! Yakıt krizi hayatı felç etti 1

SOKAKLARDA DEV ÇÖP YIĞINLARI

Çöp kamyonlarının çalışmaması nedeniyle mahalle aralarında ve cadde köşelerinde büyük çöp yığınları oluştu. Bölge sakinleri sosyal medya üzerinden yetkililere çağrıda bulunarak halk sağlığı açısından riskin büyüdüğünü dile getirdi.

Ülke koca bir çöplüğe döndü! Yakıt krizi hayatı felç etti 2

KRİZİN ARKASINDA NE VAR?

Küba’daki enerji sorununun arkasında, ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonlarının ardından petrol sevkiyatlarının kesilmesi gösteriliyor. Daha önce Karakas yönetimi ada ülkesine düzenli olarak petrol ve gaz gönderiyordu.

Petrol akışının durması, termik santrallere bağlı Küba ekonomisini zor durumda bıraktı. Elektrik kesintileri artarken, araç trafiği ve kamu hizmetleri de aksadı.

Ülke koca bir çöplüğe döndü! Yakıt krizi hayatı felç etti 3

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın “başarısız bir ulus” haline geldiğini savunarak, jet yakıtı sıkıntısı yaşandığını ve pistlerin tıkandığını öne sürdü. Trump, Küba’nın “çok geç olmadan anlaşma yapması gerektiğini” söyledi.

Ülke koca bir çöplüğe döndü! Yakıt krizi hayatı felç etti 4

LATİN ÜLKELER DEVREYE GİRDİ

ABD baskısına rağmen bazı ülkeler Küba’ya destek verdi. Meksika, geçen hafta 800 ton insani yardım taşıyan iki donanma gemisini Küba’ya gönderdi. İspanya da Birleşmiş Milletler ve kendi kalkınma ajansı aracılığıyla Havana’ya yardım ulaştıracağını açıkladı.

