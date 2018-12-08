Ne kadar isteseniz de asla gidemeyeceğiniz 5 yer!

İşte ne kadar istesek de üstüne para da versek asla gidemeyeceğimiz yerler...

1) Area 51, ABD

Dünyanın ziyarete kapalı ama hakkında en çok rivayete sahip biri Area 51. Amerika'nın Nevada eyaletindeki 51. bölge çölün tam ortasında bulunuyor. ABD'nin gizli üssü hakkında pek çok esrarengiz iddia bulunuyor. Bunlardan en yaygın olanı ise ABD'nin bu bölgede uzaylılar ile iletişim kurduğu yönünde. 1947'de bu bölgeye UFO düştüğü iddia ediliyor. Bölgede uzaylılar ile ilgili pek çok kritik araştırma yapılırken, UFO ile de farklı teknolojiler geliştirildiği söylentileri dünya çapında yayılmış durumda. Area 51'e uzaktan bakıldığı zaman hangar ve uçak pistleri görülüyor, bu görünüm yer altında çeşitli komplekslerin var olduğu iddiasını doğuruyor. Yalnızca belirli görevlilerin girebildiği bu üsse dışarıdan birinin yaklaşması durumunda ateş edileceği uyarısı da bulunuyor.

2) Kapalı Maraş, Kıbrıs

Kapalı Maraş, dünya genelinde büyük merak uyandıran bir bölge. Asıl adı "Varosha" olan Maraş, eskiden önemli bir turizm beldesi olarak pek çok turisti ağırlıyordu. Öyle ki Hollywood yıldızlarının bölgeyi ziyaret ettiği biliniyor. 1970'li yıllarda 10 bin kişi ağırlama kapasitesine erişen Maraş en parlak dönemlerini yaşadı. 13 Ağustos 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi Kıbrıs Harekatı sonucunda ele geçirmiştir. Maraş, 14 Ağustos tarihinden itibaren de sivil halka kapatılmıştır. TSK kontrolü altındaki bölgede pek çok yapı yağmalanmış ve harabe haline gelmiştir.