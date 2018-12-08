Ne kadar isteseniz de asla gidemeyeceğiniz 5 yer!

İşte ne kadar istesek de üstüne para da versek asla gidemeyeceğimiz yerler...
Dünyanın ziyarete kapalı ama hakkında en çok rivayete sahip biri Area 51. Amerika'nın Nevada eyaletindeki 51. bölge çölün tam ortasında bulunuyor. ABD'nin gizli üssü hakkında pek çok esrarengiz iddia bulunuyor. Bunlardan en yaygın olanı ise ABD'nin bu bölgede uzaylılar ile iletişim kurduğu yönünde. 1947'de bu bölgeye UFO düştüğü iddia ediliyor. Bölgede uzaylılar ile ilgili pek çok kritik araştırma yapılırken, UFO ile de farklı teknolojiler geliştirildiği söylentileri dünya çapında yayılmış durumda. Area 51'e uzaktan bakıldığı zaman hangar ve uçak pistleri görülüyor, bu görünüm yer altında çeşitli komplekslerin var olduğu iddiasını doğuruyor. Yalnızca belirli görevlilerin girebildiği bu üsse dışarıdan birinin yaklaşması durumunda ateş edileceği uyarısı da bulunuyor.
Kapalı Maraş, dünya genelinde büyük merak uyandıran bir bölge. Asıl adı "Varosha" olan Maraş, eskiden önemli bir turizm beldesi olarak pek çok turisti ağırlıyordu. Öyle ki Hollywood yıldızlarının bölgeyi ziyaret ettiği biliniyor. 1970'li yıllarda 10 bin kişi ağırlama kapasitesine erişen Maraş en parlak dönemlerini yaşadı. 13 Ağustos 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi Kıbrıs Harekatı sonucunda ele geçirmiştir. Maraş, 14 Ağustos tarihinden itibaren de sivil halka kapatılmıştır. TSK kontrolü altındaki bölgede pek çok yapı yağmalanmış ve harabe haline gelmiştir.
Kuzey Sentinel Adası, ne kadar isteseniz de ziyaret edemeyeceğiniz bir diğer nokta da Kuzey Sentinel Adası. Hint Okyanusu'nda yer alan ve Hindistan'a bağlı olan adada Sentinel Kabilesi ve Hintli insanlar yaşıyor. Ada halkı tamamen dünyadan izole bir yaşam sürüyor ve dışarıdan insanlar ile iletişim kurmayı asla kabul etmiyor! Adaya yanaşan tüm araç ve insanlara oklarla saldıran kabile tamamen dış dünya ile iletişimi kesmiş durumda. İngiliz ve Hintli antropologlar senelerce iletişim kurmaya çalıştı fakat bölge halkının saldırgan tutumu buna izin vermedi. Kuzey Sentinel Adası hem Sentinel kabilesinin huzuru hem de ziyaretçilerin güvenliği için ziyarete kapalı bölge ilan edilmiş durumda.
Lascaux Mağarası, mağara resimleriyle bilinen en eski sanat eserlerini bünyesinde barındırıyor. 1940'lı yıllarda civardaki köylerden çocukların oyun amaçlı mağaraya girmesiyle bu resimler keşfedilmiştir. İçeride, genellikle hayvan figürlerinin öne çıktığı yaklaşık 20.000 yıllık mağara resimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Gerekli arkeolojik araştırmalardan sonra 1948 yılında Lascaux Mağarası, halka açıldı fakat bu tarihi bölgenin yoğun ziyaretçi sayısını kaldıramayacağı tespit edildi. Bu nedenle 1963 yılında mağara ziyaretçilere kapatıldı. Merak edenler için Lascaux Mağarası'nın benzeri 1983 yılında yakın bir bölgeye inşa edildi.
Svalbard Küresel Tohum Deposu, Norveç'te olası bir felaket ihtimaline karşı kuruldu. Dünyadaki bütün bitkilere ait tohumların muhafaza edildiği depo, olumsuz hava koşullarından nükleer saldırılara kadar pek çok olaya karşı dirençli bir şekilde inşa edildi. Tür çeşitliliğini korumayı ve arttırmayı amaçlayan depo, Norveç'in kutuplara çok yakın bir bölgesinde bulunuyor. Güvenlik sebebiyle depoya görevliler haricinde kimse giremiyor.
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