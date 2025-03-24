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  4. Ne kaydı var, ne hakkı! 70 yıllık gerçek hastaneye gidince ortaya çıktı... Çocukları bile başkasının üzerine yazılmış

Ne kaydı var, ne hakkı! 70 yıllık gerçek hastaneye gidince ortaya çıktı... Çocukları bile başkasının üzerine yazılmış

24.03.2025 11:28
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.03.2025 11:28
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hastalandığı için hastaneye götürülen yaşlı kadının 70 yıldır kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Nüfusta yok, evli değil görünüyor, çocukları bile başkasının üzerine kayıtlı…

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Akyüz, rahatsızlandığı için komşuları tarafından hastaneye götürüldü. Hastaneye giriş kaydını yapmak isteyen komşuları, kadının yanında kimliğinin olmadığını öğrendi. Eşi Faruk Akyüz (75) ile irtibata geçen komşuları, kimliğini hastaneye getirmelerini istedi. Eşi Faruk Akyüz'ün 'Kimliği hiç olmadı' demesi üzerine Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Alakuş'a haber verildi.

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MAHALLE MUHTARI BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Kadının evine giden mahalle muhtarı, 70 yıl boyunca kimliği olmadan yaşadığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Resmi olarak bekar görünen 75 yaşındaki Faruk Akyüz ve kimliksiz yaşayan 70 yaşındaki eşi Fatma Akyüz'ün 4 çocuğunun olduğu ve nüfusta ise başkalarının üzerine kayıtlı oldukları ortaya çıktı. Tek göz bir evde hasta eşine bakan Faruk Akyüz, ölmeden önce eşini Nüfus Müdürlüğüne kaydetmek istiyor. Bunun için de yetkililerden yardım istiyor.

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"KİMLİĞİNİN OLMADIĞINI BİLMİYORDUK"

Ailenin evine giden Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Alakuş, "Biz şu ana kadar bu vatandaşın kimliğinin var olup olmadığını bilmiyorduk. Hastalandıktan sonra vatandaşın kimliğinin olmadığını öğrendik. Biz kimliğini çıkarmak için ilk önce nüfus dairesine gittik ama ne yazık ki nüfus dairesi müdürü bize 'bu vatandaşın bir ağabeyi ya da bir ablası gelsin müracaat etsin' dedi. Yani resmiyette şu an bu şekilde yürüdüğü için müdürün de elinden bir şey gelmiyor. Mahkeme açmayı düşündük. Mahkeme açtığımız zaman sürecin ne kadar uzayacağını bilmediğimiz için bizim şu anda elimiz kolumuz bağlı. Vatandaşımız mağdur. Biz vatandaşa Aligör mahalle sakinleri olarak yardım ediyoruz. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz, devletin bu sorunu çözmesini istiyoruz. Kimliği yok ama şahıs var. Biz şuan için sadece nüfus müdürlüğüne başvurduk, kaymakamlık ve valiliğe hiçbir başvurumuz olmadı çünkü vatandaşın kimliğinin olmadığını yeni öğrendik." dedi.

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"KAYMAKAMA BÖYLE BİR İNSANIN OLDUĞUNU İSPATLAMAMIZ LAZIM"

Şimdiye kadar kimsenin yol göstermediğini belirten Mahalle Muhtarı Alakuş, "Birkaç gün sonra kaymakam ile randevumuz var. Kendisine durumu arz edeceğiz. Ailenin 4 tane çocuğu var. Çocuklarının hiçbiri vatandaşa bakamıyor çünkü hepsi tarım işçisi olduğu için buraya gelemiyorlar. Hanımının da altı tane ağabeyi var, onlar da tarım işçisi. Tarım işçisi olmaları bir yana okuma yazmaları dahi yok. Nasıl bir yol izleyeceklerini de bilmiyorlar. Şimdiye kadar yol gösteren de olmamış. Çocukları amcalarının üzerine kayıtlı. Dayımız da nüfusta bekar görünüyor. Biz kaymakama Aligör'deki mağdur vatandaşı söylediğimiz zaman elini uzatıyor ama şu anki vatandaşın kimliği olmadığı için bizim kaymakama böyle bir insanın olduğunu ispatlamamız lazım" diye konuştu.

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"KİMSEMİZ YOK, DEVLETTEN KİMLİK İSTİYORUZ"

Eşine kimlik çıkartılmasını isteyen Faruk Akyüz, "Ben evlendim, bizim hanımın nüfusu yok, 70 yaşında. Biz devletten kimlik istiyoruz. Bizim hanımın kimliği olursa devlet hastanesine götürürüz. Perişan olduk. 4 çocuğum var, onların da nüfusunu kardeşimin üstüne çıkardılar. Ben 75 yaşındayım benim hanımın 6 kardeşi var, onlar da çıkartmadı. Devlet benim hanımın nüfusunu çıkarırsa çok iyi olur. Doktora gidemiyoruz, şimdi nüfus cüzdanı olursa çok iyi olur. Eşime ben hizmet ediyorum. Kaldırıyorum, yemek yapıp ona veriyorum. Ben de kimsesizim çünkü ne kardeşim var ağabeyim, hepsi öldü" diye konuştu.

(İHA)

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