Ne LPG ne de başka bir şey: Bu otomobilin patlama sebebi çok başka!

Araç kokusu veya herhangi bir deodorantın üzerini incelediyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Bu gibi kutuların üzerinde çeşitli uyarı işaretleri bulunur ve bu işaretler ateşle veya sigara ile yaklaşılmaması gerektiğini söyler. İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesinde yaşayan bir Seat Leon Mk1 sürücüsü ise bu uyarıların hiçbirini dikkate almadı ve kaza geliyorum dedi.

SEAT LEON BOMBA GİBİ PATLADI



Seat Leon Mk1 kasa otomobili ile Halifax şehrinin yollarında turlayan bir sürücü, aracının içinde bulunan teneke kutusundaki araç kokusunu, aracının daha güzel kokması için bolca sıktı. Daha sonra ise sürücü hayatının hatasını yaptı ve sigarasını yakma gafletinde bulundu. Her şey o anda yaşandı; sigarayı yakmak için yakılan ateş, aracın içine bolca sıkılan gaz ile bir çeşit tepkimeye girdi ve Seat Leon büyük bir gürültü ile patladı. Çevredeki vatandaşlar bomba patladığını sandı ancak gerçek çok geçmeden fark edildi. Araç ise deyim yerindeyse hurdaya döndü.

PATLAMADAN ÇEVREDEKİLER DE ZARAR GÖRDÜ



Patlamadan zarar gören sadece Seat Leon değildi. Patlama öylesine şiddetliydi ki çevredeki bazı ev ve işyerlerinin camları dahi kırıldı. Sürücü ise bu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Cidden İngiliz dostumuzun verilmiş sadakası varmış. Ancak siz siz olun onun yaptığı hataya düşmeyin.

