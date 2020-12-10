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Ne Norveç ne İsveç, burası Sivas... Yıldız Dağı Kayak Merkezi nerede? İşte Yıldız Dağı Kayak Merkezi bungalov evleri

Hande Öztürk Hande Öztürk 10.12.2020 16:41 | Son Güncelleme:
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Ne Norveç ne İsveç, burası Sivas... Yıldız Dağı Kayak Merkezi nerede? İşte Yıldız Dağı Kayak Merkezi bungalov evleri

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde Norveç ve İsveç'te bulunan dağ evlerini andıran bungalov evler korona virüse karşı koruyacak. Peki, Yıldız Dağı Kayak Merkezi nerede?

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yaklaşık 10 santim kar kalınlığının olduğu kayak merkezinde sezon hazırlıkları da başladı. Şimdi kayak tutkunları tarafından Yıldız Dağı Kayak Merkezi araştırılıyor. İşte tüm güzelliğiyle Yıldız Dağı Kayak Merkezi Sivas ile ilgili tüm detaylar...

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yıldız dağı kayak merkezi

YILDIZ DAĞI KAYAK MERKEZİ BUNGALOV EVLERİ

Kayak merkezinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına yönelik tedbirler alındı. Sivas Valiliğinin destekleriyle kayak merkezine 10 adet bungalov tarzı evler inşa edildi. Dağın yapısına uygun şekilde tasarlanan evler, bir ailenin rahatça barınabileceği biçimde yapıldı. Tamamen ahşaptan yapılmış olan bungalov tarzı evler tamamlandığı zaman kayak severlerin ihtiyaç duyduğu sosyal mesafesi de sağlayacak.

Dünya çapında bilinen Norveç ve İsveç'teki dağ evlerini andıran bungalov tarzı evler vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Hedeflenen 200 bungalov evin de tamamlanmasıyla beraber Yıldız Dağı adeta bir kış köyü havasına bürünecek.

yıldız dağı kayak merkezi bungalov evleri

yıldız dağı kayak merkezi bungalov evleri

KIŞ KÖYÜ OLACAK

İHA'nın haberine göre; Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, “Bu sene güzel yenilikler yapıldı. Her yıl Yıldız Dağı, üzerine ilave işler koya koya daha nitelikli hale geliyor ve müşterilerine güzel hizmetler veriyor. Bu güzel çalışmalardan bir tanesi de bungalov evler.

Pandemi sosyal yaşamı da değiştirdi. İnsanların yoğun ve kalabalık ortamlardan daha steril ortamlar, aile ortamları arattıracak hizmetleri arzu ediyor. Biz de bunun bilincinde olarak bu sene hemen ilk etapta bungalov evlerin yapımını gerçekleştirdik. İnşallah seneye daha da artıracağız. Hedefimiz 200 adet bungalov ev. Onu bitirdiğimiz zaman artık sosyal donatılarla birlikte bir kış köyü olacak.

Daha güzel bir kimlik oluşturmuş olunacak ve farklılık oluşturacak. Özgün bir yapısı ve mimarisi var. Kış memleketi ve kayak kültürüne uygun bir iç yapılanması oldu. İnşallah Ocak ayından itibaren kayak merkezleri ile ilgili olumlu bir cevap ve pandemi kurallarını tedbirlerini elden bırakmayarak kışın da az da olsa insanların nefeslenmesini soluklanmasını arzu ediyoruz. Ama dediğim gibi bu vakaların gidişatıyla alakalı bir durum'' şeklinde konuştu.

yıldız dağı kayak merkezi

BU EVLER NORVEÇ VE İSVEÇ'TE BULUNAN DAĞ EVLERİNİ ANDIRIYOR

Vali Ayhan, bungalov tarzı evlerin tamamlandığı zaman Norveç ve İsveç'teki dağ evlerini andıran bir mekan halini alacağını belirterek, “Bungalov evlerinin içerisi tamamen otantik bir ortamdan oluşuyor. Bir ailenin çok rahat kullanabileceği, iç yapısı dağın yapısına uygun, tamamen ahşaptan oluşan evler. Biz güzel, manzaralı, dokusu da uygun bir mekan. Biraz daha geleneksel yaşamla modern yaşamın birleştiği ve gerekli şartlara uygun, ısısından tutun da otantik yapısına, kullanılışından görsel yapısına kadar güzel sempatik binalar.

Buradaki maksat hem bir renklilik ve farkındalık oluşturmak hem de dağın dokusuna uygun ve pandemiyi de dikkate alarak bu tür yapılar kazandırmak. Tamamen ahşap, hiç beton kullanmadık bunu özellikle belirtmek istiyorum. Isıda gerek şöminesiyle gerek kalorifer tesisatlarıyla güzel kanallar oldu. Çok da ilgi gördü. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayacağız. İnşallah ilerleyen aşamalarda 200 adet bunglov ev yaparak adete Norveç ve İsveç tarzı dağla bütünleşmiş yeşile bürünmüş beyazla örtünmüş güzel mekanlar olacak'' ifadelerini kullandı.

yıldız dağı kayak merkezi bungalov evleri

YILDIZ DAĞI KAYAK MERKEZİ NEREDE?

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Sivas, Yakuoğlan'da yer alıyor. Şehir merkezine 58 km uzaklıkta bulunan bölgedeki Yıldız Dağı 2.552 metre yükseklikte ve kıtaların yükselmelerine bağlı olarak oluşmuş olan bir kıvrım dağı olarak çekiyor. Bölgedeki Yıldızeli ilçesi de ismini bu dağdan alıyor. Kayak yapmak isteyenler için oldukça uygun pist alanları olan dağ, kış turizmi açısından Sivas'ın önemli merkezlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor.

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