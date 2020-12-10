Ne Norveç ne İsveç, burası Sivas... Yıldız Dağı Kayak Merkezi nerede? İşte Yıldız Dağı Kayak Merkezi bungalov evleri

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yaklaşık 10 santim kar kalınlığının olduğu kayak merkezinde sezon hazırlıkları da başladı. Şimdi kayak tutkunları tarafından Yıldız Dağı Kayak Merkezi araştırılıyor. İşte tüm güzelliğiyle Yıldız Dağı Kayak Merkezi Sivas ile ilgili tüm detaylar... Kayak merkezleri yılbaşında dolacak! İşte kışın kayak tatili için 10 öneri! Nerede kayak yapılır? Kayak yapılabilecek yerler YILDIZ DAĞI KAYAK MERKEZİ BUNGALOV EVLERİ Kayak merkezinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına yönelik tedbirler alındı. Sivas Valiliğinin destekleriyle kayak merkezine 10 adet bungalov tarzı evler inşa edildi. Dağın yapısına uygun şekilde tasarlanan evler, bir ailenin rahatça barınabileceği biçimde yapıldı. Tamamen ahşaptan yapılmış olan bungalov tarzı evler tamamlandığı zaman kayak severlerin ihtiyaç duyduğu sosyal mesafesi de sağlayacak. Dünya çapında bilinen Norveç ve İsveç'teki dağ evlerini andıran bungalov tarzı evler vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Hedeflenen 200 bungalov evin de tamamlanmasıyla beraber Yıldız Dağı adeta bir kış köyü havasına bürünecek.

KIŞ KÖYÜ OLACAK İHA'nın haberine göre; Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, “Bu sene güzel yenilikler yapıldı. Her yıl Yıldız Dağı, üzerine ilave işler koya koya daha nitelikli hale geliyor ve müşterilerine güzel hizmetler veriyor. Bu güzel çalışmalardan bir tanesi de bungalov evler. Pandemi sosyal yaşamı da değiştirdi. İnsanların yoğun ve kalabalık ortamlardan daha steril ortamlar, aile ortamları arattıracak hizmetleri arzu ediyor. Biz de bunun bilincinde olarak bu sene hemen ilk etapta bungalov evlerin yapımını gerçekleştirdik. İnşallah seneye daha da artıracağız. Hedefimiz 200 adet bungalov ev. Onu bitirdiğimiz zaman artık sosyal donatılarla birlikte bir kış köyü olacak. Daha güzel bir kimlik oluşturmuş olunacak ve farklılık oluşturacak. Özgün bir yapısı ve mimarisi var. Kış memleketi ve kayak kültürüne uygun bir iç yapılanması oldu. İnşallah Ocak ayından itibaren kayak merkezleri ile ilgili olumlu bir cevap ve pandemi kurallarını tedbirlerini elden bırakmayarak kışın da az da olsa insanların nefeslenmesini soluklanmasını arzu ediyoruz. Ama dediğim gibi bu vakaların gidişatıyla alakalı bir durum'' şeklinde konuştu.