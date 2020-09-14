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Ne olduğunu tahmin edemeyeceksiniz! Gerçek bir mucize...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Doğanın sürprizlerle dolu olduğunu gösteren 7 fotoğrafı sizler için bir araya getirdik. Tavadan büyüyen mantar, yumurtaya benzeyen patlıcan... Listede yok yok!

Ne olduğunu tahmin edemeyeceksiniz! Gerçek bir mucize...

Doğanın bizi şaşırttığı küçük mucizelerin sonu gelmiyor. Görüntüsüyle ne olduğunu tahmin edemeyeceğimiz yiyecekler, devasa çiçekler, kanatlı balıklar... Hepsi film karesinden çıkmış gibi ancak bunlar gerçek!

HAYATINIZDA HİÇ BÖYLE BİR MANTAR GÖRDÜNÜZ MÜ?

mantar

ASLINDA YUMURTAYA BENZEYEN PATLICAN

patlıcan

YAVRU KAPLUMBAĞALAR TIPKI KÜÇÜK DİNAZORLARA BENZİYORLAR

KAP

TAVANDA BÜYÜYEN MANTAR

MANTARRR

TAYLAND'DA YETİŞEN ÇİÇEK. YERLİ HALK BU ÇİÇEKTEN ÇEŞİTLİ YEMEKLER YAPIP YİYOR

ÇİÇEK

RENGİYLE GÖZ ALAN MAVİ ISTAKOZ

ISTAKOZ

BU BALIĞIN DEVASA KANATLARI VAR!

balık

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