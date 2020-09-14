Ne olduğunu tahmin edemeyeceksiniz! Gerçek bir mucize...

Doğanın bizi şaşırttığı küçük mucizelerin sonu gelmiyor. Görüntüsüyle ne olduğunu tahmin edemeyeceğimiz yiyecekler, devasa çiçekler, kanatlı balıklar... Hepsi film karesinden çıkmış gibi ancak bunlar gerçek!

HAYATINIZDA HİÇ BÖYLE BİR MANTAR GÖRDÜNÜZ MÜ?

ASLINDA YUMURTAYA BENZEYEN PATLICAN

YAVRU KAPLUMBAĞALAR TIPKI KÜÇÜK DİNAZORLARA BENZİYORLAR

TAVANDA BÜYÜYEN MANTAR

TAYLAND'DA YETİŞEN ÇİÇEK. YERLİ HALK BU ÇİÇEKTEN ÇEŞİTLİ YEMEKLER YAPIP YİYOR

RENGİYLE GÖZ ALAN MAVİ ISTAKOZ

BU BALIĞIN DEVASA KANATLARI VAR!





