Ne sevgili ne rehber: O ülkede yeni meslek 'ücretli arkadaşlık' oldu!

Son yıllarda hızla büyüyen sektör, yalnızca sosyal sohbet hizmetleriyle sınırlı değil. Çin’de birçok kişi yürüyüş yapmak, spor etkinliklerine katılmak, şehir gezilerine çıkmak veya tek başına yemek yemek istemediğinde ücret karşılığında kendisine eşlik edecek kişiler bulabiliyor.

Genellikle öğrenciler ve serbest çalışan gençlerden oluşan hizmet sağlayıcılar, sosyal medya platformları üzerinden müşterilere ulaşarak sohbet, duygusal destek ve günlük yaşamda eşlik hizmetleri sunuyor.

TAİ DAĞI’NDA TIRMANIŞ ARKADAŞLARI İLGİ GÖRÜYOR

Reuters'ın haberine göre, Çin’in en popüler turistik noktalarından biri olan Tai Dağı’nda ziyaretçiler, birkaç yüz yuan karşılığında 'tırmanış arkadaşı' kiralayabiliyor. Bu kişiler yalnızca yol arkadaşlığı yapmakla kalmıyor; çanta taşıyor, fotoğraf çekiyor ve tırmanış süresince moral desteği sağlıyor.

Gündüz tırmanışlarında hizmet ücretlerinin 800 yuana (yaklaşık 116 dolar) kadar çıkabildiği belirtildi.

7,4 MİLYAR DOLARLIK DEV BİR PAZARA DÖNÜŞTÜ

Resmi rakamlar bulunmasa da Çin devlet medyasında yer alan tahminlere göre arkadaşlık ekonomisinin büyüklüğü 2025 yılında yaklaşık 50 milyar yuanı, yani 7,4 milyar doları buldu.

Uzmanlar, ailelerinden uzakta yaşayan gençlerin sayısındaki artış, yoğun çalışma hayatı ve geleneksel sosyal bağların zayıflaması nedeniyle 'duygusal tüketim' olarak adlandırılan hizmetlere talebin hızla yükseldiğini ifade etti.

Çin’de 200 milyondan fazla kişinin esnek çalışma modeliyle faaliyet gösterdiği belirtildi. Bu durum, birçok gencin ek gelir elde etmek amacıyla ücretli arkadaşlık hizmetlerine yönelmesine yol açıyor.

Kuryelik ve çevrim içi platform işleriyle birlikte ücretli arkadaşlık da gençler arasında popüler bir kazanç yöntemi haline gelmiş durumda.

10 KİŞİYLE BAŞLADI, YÜZLERCE KİŞİLİK EKİBE ULAŞTI

2022 yılında askerlik görevinden ayrılan Chen Wenxin, bu alandaki fırsatı görerek yürüyüş ve doğa aktivitelerine odaklanan bir şirket kurdu. Başlangıçta 10’dan az çalışanı bulunan girişim, artan talep sayesinde bugün yaklaşık 370 kişilik bir ekibe ulaştı.

Şirket özellikle Tai Dağı çevresindeki yürüyüş rotalarında hizmet veriyor ve her geçen gün daha fazla müşteriye ulaşıyor.

Uzmanlar, değişen yaşam tarzları ve yalnızlaşan bireylerin artmasıyla birlikte ücretli arkadaşlık hizmetlerine olan talebin önümüzdeki yıllarda da büyümeyi sürdüreceğini öngörüyor.

Çin’de ortaya çıkan bu yeni ekonomi modeli, sosyal ilişkilerin ve duygusal ihtiyaçların giderek daha fazla ticarileştiğinin dikkat çekici bir örneği olarak değerlendirildi.