'Ne yapmış da buraya gelmiş?' Mustafa Sarıgül'ün Juan Mata açıklamaları olay oldu!

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ı destekleyen Mustafa Sarıgül, sarı - kırmızılı takımın dünyaca ünlü futbolcusu Juan Mata hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

Galatasaray'ın ürünlerinin satıldığı GS Store'u ziyaret eden Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok'tan yayınladığı video ile gündem oldu.

"MATA NE YAPMIŞ DA GELMİŞ?"

Mağaza içerisinde gezdiği esnada Juan Mata'nın formasının önüne gelen Sarıgül, "Mata'yı tanıyor musunuz?" sorusunu "Mata'yı tanımıyorum, Hagi'yi tanıyorum. Oğlum, Mata daha ne yapmış da buraya gelmiş? İnşallah iyi bir şekilde oynar. Üç tane Mata olsun, sekiz tane Metin Oktay olsun" sözleriyle cevapladı.

Mustafa Sarıgül'ün bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Türkiye Değişim Partisi lideri daha önce de birçok kez futbol dünyası ile ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti.

"OFSAYTI KALDIRACAĞIZ"

Sarıgül, 2021 yılında katıldığı bir televizyon programında "Ofsaytı kaldıracağız. Kaldırmamız lazım. Tartışmamız lazım bunu. Ofsayt maçı şey yapıyor. Dünyada da kaldırmamız gerekiyor. Yenilik, değişim istiyoruz biz. Değişimden bahsediyoruz. Türkiye Değişim Partisi’nden bahsediyorum." şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

"RONALDO'YU ELİMDE OLSA FENERBAHÇE'YE DEĞİL GALATASARAY'A GETİRİRİM"

Ayrıca Mustafa Sarıgül, Kadıköy'de gezdiği esnada kendisine "Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye ne zaman getireceksiniz?" şeklinde yöneltiten soruya, "Ronaldo'yu bilmem ama Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu inanın ki Alex'ti. Elimde olsa Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye değil ama Galatasaray'a getiririm" cevabını vermişti.

