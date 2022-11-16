SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. 'Ne yapmış da buraya gelmiş?' Mustafa Sarıgül'ün Juan Mata açıklamaları olay oldu!

'Ne yapmış da buraya gelmiş?' Mustafa Sarıgül'ün Juan Mata açıklamaları olay oldu!

16.11.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig devi Galatasaray'ı desteklediği bilinen Sarıgül, sarı - kırmızılı takımın ürünlerinin satıldığı GS Store'da Juan Mata'nın formasının önüne geldiği anda yaptığı yorumlarla gündeme geldi. Sarıgül'ün "Mata ne yapmış da gelmiş buraya?" sözleri dikkat çekti.

'Ne yapmış da buraya gelmiş?' Mustafa Sarıgül'ün Juan Mata açıklamaları olay oldu!

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ı destekleyen Mustafa Sarıgül, sarı - kırmızılı takımın dünyaca ünlü futbolcusu Juan Mata hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

Galatasaray'ın ürünlerinin satıldığı GS Store'u ziyaret eden Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok'tan yayınladığı video ile gündem oldu.

"MATA NE YAPMIŞ DA GELMİŞ?"

Screenshot_6

Mağaza içerisinde gezdiği esnada Juan Mata'nın formasının önüne gelen Sarıgül, "Mata'yı tanıyor musunuz?" sorusunu "Mata'yı tanımıyorum, Hagi'yi tanıyorum. Oğlum, Mata daha ne yapmış da buraya gelmiş? İnşallah iyi bir şekilde oynar. Üç tane Mata olsun, sekiz tane Metin Oktay olsun" sözleriyle cevapladı.

Mustafa Sarıgül'ün bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Türkiye Değişim Partisi lideri daha önce de birçok kez futbol dünyası ile ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti.

"OFSAYTI KALDIRACAĞIZ"

Sarıgül, 2021 yılında katıldığı bir televizyon programında "Ofsaytı kaldıracağız. Kaldırmamız lazım. Tartışmamız lazım bunu. Ofsayt maçı şey yapıyor. Dünyada da kaldırmamız gerekiyor. Yenilik, değişim istiyoruz biz. Değişimden bahsediyoruz. Türkiye Değişim Partisi’nden bahsediyorum." şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

"RONALDO'YU ELİMDE OLSA FENERBAHÇE'YE DEĞİL GALATASARAY'A GETİRİRİM"

Screenshot_5

Ayrıca Mustafa Sarıgül, Kadıköy'de gezdiği esnada kendisine "Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye ne zaman getireceksiniz?" şeklinde yöneltiten soruya, "Ronaldo'yu bilmem ama Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu inanın ki Alex'ti. Elimde olsa Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye değil ama Galatasaray'a getiririm" cevabını vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!
'Neden olmasın?' Crespo ve Milli Takım yanıtı...'Neden olmasın?' Crespo ve Milli Takım yanıtı...
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçında ilginç anlar! Spiker bile anlatmaktan yoruldu...Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçında ilginç anlar! Spiker bile anlatmaktan yoruldu...
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül Gheorghe Hagi galatasaray juan mata

En Çok Okunan Haberler

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

Selçuk İnan göreve başlıyor!

Selçuk İnan göreve başlıyor!

Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!

Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz, kariyerinin en kötü anlarını geçiriyor!

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz, kariyerinin en kötü anlarını geçiriyor!

F.Bahçeli yıldızdan dahiyane çözüm! Evlilik tekliflerine bakın nasıl önlem almış...

F.Bahçeli yıldızdan dahiyane çözüm! Evlilik tekliflerine bakın nasıl önlem almış...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.