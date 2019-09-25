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Ne yaptın Nehir! Kahreden haber

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GÜNDEM  | 25.09.2019 18:41 | Son Güncelleme

Antalya'da lise öğrencisi Nehir A. (14), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi. Polis, Nehir A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Ne yaptın Nehir! Kahreden haber

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Nehir A., öğle saatlerinde eve geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada Nehir A., odasının tavanına bağladığı iple kendini astı. Saat 16.00 sıralarında eve gelen yakınları, Nehir A.'yı odasında asılı halde görünce ipten indirip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nehir A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nehir A.'nın ölüm haberini alan yakınları, evin önünde uzun süre gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemenin ardından Nehir A.'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Antalya nehir kendini astı

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